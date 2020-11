Cogesa,Saca e Consozio di Bonifica ancora nel mirino del Pd

Secondo i Dem è necessario una nuova politica per le società partecipate puntando soratutto sulla discontinuità, trasparenza, rilancio-

Sulmona, 8 novembre. Le società di gestione dei servizi pubblici locali sono un patrimonio per il territorio che, per anni, hanno garantito buoni livelli di prestazione all’utenza nell’equilibrio politico e gestionale. Negli ultimi anni la Valle peligna e l’Alto Sangro, spiega il Pd, hanno visto depauperare questo patrimonio, fortemente danneggiato da scelte amministrative ed economico-finanziarie sbagliate. In questi anni le notizie di stampa hanno riportato, a più riprese, di problemi gestionali, debiti crescenti e contenziosi che aggravano le nostre società di rifiuti e servizio idrico COGESA e SACA.

Il COGESA, alle prese per mesi con questioni giudiziarie, è stata oggetto di un severo giudizio da parte della società di revisione esterna che ha messo in evidenza una perdita di 1.500.000 di euro, dopo che l’Amministratore unico aveva tentato di far approvare, nei mesi precedenti, due prime ipotesi di bilancio in attivo.

La SACA, nelle recenti settimane, è stata invece destinataria di un carteggio con l’ERSI (autorità regionale di controllo del servizio idrico) riguardante motivi di revoca di affidamento del servizio pubblico per una gestione del personale tutta da chiarire.

Non si dimentichi, poi, quanto accaduto in questi anni nel Consorzio di Bonifica, salvato dai debiti con un intervento regionale di 870.000 euro e tutt’ora commissariato.

Una tale gestione degli enti sovraccomunali, diretta responsabilità di un preciso indirizzo politico, è davanti agli occhi di tutta l’opinione pubblica nel suo fallimentare epilogo: l’ennesima forzatura politica perpetrata dal Sindaco di Sulmona, sostenuta dalla forze cosiddette civiche, che ha stretto un accordo con il Sindaco dell’Aquila e Coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Pierluigi Biondi.

Dopo anni di gravi errori e forzature la politica locale avrebbe dovuto dimostrare maggiore responsabilità, chiamare a raccolta tutte le forze migliori, coinvolgere tutti i sindaci e chiedere uno sforzo corale e condiviso per risanare le condizioni di default gestionale delle società partecipate.E invece l’ennesimo accordo calato dall’alto ha dimostrato che per alcuni esponenti politici del territorio non sono prioritari gli interessi dei cittadini/utenti ma piuttosto le logiche di potere.

Il Partito democratico della Valle Peligna e dell’Alto Sangro da anni si batte per una diversa gestione del patrimonio pubblico e dei servizi. Da anni proponiamo un metodo diverso, di inclusione e ascolto dei sindaci: metodo che nei decenni passati ha garantito crescita e trasparenza.Siamo convinti che la stagione delle forzature, dei debiti e delle logiche di potere debba essere definitivamente archiviata a favore di un rilancio delle società di pubblico servizio come volano di buone pratiche e sviluppo del territorio.Dobbiamo costruire un progetto di lungo periodo che faccia leva sui servizi dell’ecologia e del servizio idrico per coordinare al meglio le varie realtà presenti nell’ambito provinciale e renderci protagonisti, con i giusti tempi e metodi, ad una integrazione delle varie realtà societarie impegnate nel settore.

Migliore specializzazione delle professionalità, formazione, economie di scala, sostenibilità ambientale e taglio delle tariffe devono essere al centro di un nuovo programma per gli enti sovraccomunali, anche guardando alle prossime scadenze elettorali amministrative e regionali.Lavoreremo per questi obiettivi garantendo il massimo impegno al territorio e stando al fianco dei sindaci che lavorano per il risanamento e il rilancio delle nostre partecipate.