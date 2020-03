Cogesa: Uffici chiusi al pubblico e smart working

Sulmona, 9 marzo– Uffici chiusi al pubblico e smart working per quei dipendenti che fanno richiesta e che possono lavorare da casa. Cogesa fa proprie le direttive dell’ultimo Decreto della presidenza del Consiglio dei ministri (Dpcm 8 marzo 2020) e limita gli eccessi esterni negli uffici e prova a contribuire al contenimento del contagio da Coronavirus.

Da oggi saranno ricevute segnalazioni da parte degli utenti solo attraverso i nostri canali social (Facebook, Messenger, Instagram, Twitter, Telegram e LinkedIn dove ci trovate come Cogesa Spa e Cogesa Ambiente) e il numero verde 800.012490, mentre sarà sospeso il servizio di front office col pubblico. Le prenotazioni degli ingombranti potranno essere fatte anche all’indirizzo email ingombranti@cogesambiente.it e le segnalazioni a ecosportello@cogesambiente.it.

A disposizione dei dipendenti ci sono soluzioni disinfettanti e gli uffici saranno sanificati da una ditta specializzata, al fine di garantire massima igiene. Tutti i settori, infatti, sono stati dotati di materiale per la pulizia e per una disinfezione aggiuntiva delle postazioni di lavoro.

Per quanto riguarda gli operatori sono già in loro dotazione tutti i dispositivi di sicurezza per limitare eventuali contagi ed è già stato raccomandato loro di cambiarsi, evitando di utilizzare gli spogliatoi in troppe persone.(h. 15,45)