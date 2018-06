Cogesa: si va verso la modifica dello statuto, parola del sindaco Casini

– I sindaci delhanno approvato ieri la proposta di modifiche allo statuto della società. I primi cittadini lo hanno deciso nel corso della riunione che si è tenuta nella sede in località Noce Mattei. “Abbiamo convenuto che si tratta di un’opportunità e di nessuna modifica epocale” interviene il sindaco di Sulmona e presidente del Comitato Ristretto,“un’ opportunità in più per gli enti che vorranno affidare tali nuovi compiti al Cogesa. Dopo aver chiesto un parere al segretario generale del mio Comune, che ha suggerito un passaggio in aula consiliare, saranno le assise civiche dei singoli comuni ad esprimersi sulla questione. In occasione dunque dell’assemblea dei soci, prevista per il prossimo 26 luglio, verrà illustrata la proposta di modifica e definiti i tempi entro cui i rispettivi Consigli comunali dovranno esprimersi”.