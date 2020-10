Cogesa: Sbic, noi la pensiamo così. E gli altri?

Sulmona, 24 Ottobre- Apprendiamo da fonti giornalistiche – figuriamoci se il Sindaco si fa uscire il fiato- che il Cogesa è in una situazione di bilancio molto preoccupante -un milione e mezzo di buco- e che l’amministratore unico ha proposto l’ingresso in società dei privati. Il Cogesa è un bene comune e questa privatizzazione non si deve fare. La nostra posizione è questa.Lo scrive oggi in una nota il Movimento SBIC ( Sulmona Bene in Comune)

Qual è quella della maggioranza in Consiglio Comunale? È quella espressa dall’amministratore unico? E’ diversa? Quella di Margiotta è una posizione personale? È questo è il controllo politico che la maggioranza esercita sulla controllata? Diciamo la verità: la gestione della controllata è una catastrofe. Gerosolimo e i suoi non hanno iniziato la loro avventura avendo in mente delle posizioni politiche, ma solo L’occupazione di posti e le assunzioni clientelari.

E adesso ci restano i buchi di bilancio e nessuna politica sui rifiuti e sul resto. Questo è il definitivo fallimento di quella ipotesi di quattro anni fa. Di quando insomma, Gerosolimo e i suoi, hanno inventato un aggregato civico che era solo potere e nessuna idea chiara di amministrazione. Il Sindaco assuma ora su di sé la responsabilità che ha e affronti il problema Cogesa con determinazione oppure dichiari l’incapacità già dimostrata e -ed è la prima volta che lo chiediamo- si dimetta.