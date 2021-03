Cogesa: Salvati ( Lega) e Pd, ancora sull’ultima riunione del Cogesa

Sulmona, 23 marzo– La casta del paese che sta morendo continua a spartirsi poltrone sulle spalle dei cittadini.L’ultimo episodio vergognoso è accaduto ieri all’assemblea del Cogesa dove, Lei, il sindaco della città che sta morendo, è andata via come se nulla fosse, dimenticando che rappresenta migliaia di cittadini. Caro sindaco quale poltrona è in ballo???È importante ricordarvi che il Cogesa è un’azienda molto importante per il nostro territorio, non solo per il materiale che tratta ma sopratutto per le persone che vi lavorano. Lei e la sua maggioranza avete l’obbligo morale ed istituzionale di riferire in consiglio comunale ed a tutti i cittadini il vostro operato e cosa sta accadendo al CO GE Sto arrivando!. Purtroppo non mi stupisce più l’atteggiamento di Casini e company, questa metodologia è una vera mancanza di rispetto verso i cittadini e i dipendenti del Cogesa a cui ritengo doverosamente esprimere la mia vicinanza. Persone che si alzano presto la mattina per iniziare il proprio turno di lavoro, un lavoro importante, per mantenere la città e i paesi limitrofi puliti e decorosi.I dipendenti vanno tutelati e non le velleità politiche di un sindaco che è anche il presidente del controllo analogo Cogesa SpA, che non ha neanche la decenza di saper organizzare al meglio la propria agenda appuntamenti, per dare il giusto valore alle riunioni e alle persone che vi partecipano. In conclusione un altra vera emergenza è quella di cambiare questa politica al più presto e provare così a modificare la rotta.Capogruppo Consiglio Comunale di Sulmona Lega Salvini Premier Roberta Salvati

Su quello che accaduto in occasione dell’ultima riunione al Cogesa è tornato anche oggi il Pd locale sostenendo che ” Fiumi di parole non basterebbero a descrivere quanto sia inappropriata una tale condotta. Così inappropriata che per cinque lunghi anni la città di fatto è rimasta priva di una guida tanto nella forma quanto nella sostanza.Non serve ricordare che la Casini, collocata a Palazzo San Francesco dall’ex assessore regionale “35 delibere in cinque anni”, non ha mai dato risposte alle esigenze dei cittadini ma ha semplicemente avallato ogni scelta impostale dal suo “inventore” pur di restare a galla, ma certamente serve sottolineare che la stessa ha ideato “la fuga” come nuovo sistema “politico” per evitare confronti che richiedevano responsabilità, senso delle Istituzioni, autorevolezza.Come può pensare la Casini di delegare al sindaco di un altro Comune decisioni così importanti quali quelle all’ordine del giorno di ieri? Come può non provare alcun imbarazzo nella sua corsa verso la via d’uscita mentre la città langue sotto il peso di scelte scellerate da lei avallate? Come può la sindaca non avere un sussulto di orgoglio neppure a fine mandato per poter dire che almeno quel poco che è rimasto di una partecipata letteralmente dissanguata ha cercato di salvarlo respingendo proposte dannose per la comunità? Lo spettacolo di ieri è la triste sintesi dello stato di un territorio che aspetta la fine di più pandemie, ma è anche la triste sintesi di un’occasione mancata per una persona che almeno alla fine del suo mandato poteva opporsi ai comandi ricevuti, magari ci saremmo dimenticati resto”.