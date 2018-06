Cogesa: ora è il Comune di Pratola ad alzare la voce e “bacchettare” la Casini

– Secca e stizzita replica dell’Assessore all’ambiente del Comune di Pratola Antony Leone al sindaco di Sulmona che questa mattina aveva criticato il rappresentante dell’Amministrazione Di Nino sul metodo da seguire a proposito delle modifiche da apportare allo Statuto dell’Ente e sul ruolo a cui sono chiamate le Assemblee comunali. Poi la stoccata finale a proposito della coesione e solidarietà territoriale che “viene invocata solamente ad intermittenza e quando fa comodo”

Pratola Peligna, 18 giugno– "Il Sindaco di Sulmona Annamaria Casini continua purtroppo a non comprendere che le modifiche allo Statuto del Cogesa vanno preliminarmente discusse nei rispettivi Consigli comunali, punto per punto, e non approvate prima nel Comitato di Controllo analogo per essere poi trasmesse e votate dalle massime assise civiche. Contestiamo il metodo, dato che nulla poteva escludere il parere favorevole del Consiglio comunale di Pratola su alcuni punti, se fossero stati discussi singolarmente e prima come abbiamo chiesto seguendo le disposizioni di legge.

Le stesse che affidano invece al Comitato del Controllo analogo il compito di approvare il bilancio 2017 del Cogesa, oggi solo depositato dal Presidente e non ancora votato. Lasci perdere poi i rilievi mossi al Comune di Pratola sulla gestione dei rifiuti: Pratola sono 8 anni che fa la raccolta differenziata, ed è tra i primi comuni d’Abruzzo tra quelli sopra i 5 mila abitanti nelle percentuali di differenziata, e ha scelto ora la strada del mercato sulla raccolta per garantire ai propri cittadini un servizio efficiente e sempre meno costoso, senza che questo faccia venir meno l’obbligo di vigilare sulla gestione del Cogesa perché siamo uno dei soci principali. Sull’unitarietà territoriale ci dispiace infine rilevare che essa viene invocata ad intermittenza e solo quando fa comodo”.È quanto dichiara in una nota il capogruppo di Pratola Bellissima con delega all’Ambiente Antony Leone. (h. 17,45)