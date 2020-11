Cogesa: Ok a bilancio consuntivo 2019

Sulmona, 28 novembre– L’assemblea dei soci di Cogesa SpA ha approvato questa mattina con un’ampia maggioranza il bilancio consuntivo 2019.La riunione, in via telematica, si è tenuta in un clima disteso e sereno, che ha visto tutti i sindaci disponibili a collaborare per il bene della Società.La proposta di copertura della perdita, infatti, è stata approvata all’unanimità e sarà realizzata con l’utilizzo delle riserve iscritte in bilancio.Il presidente Nicola Guerra, a nome del Cda, dichiara:“L’impegno del Cda e dei soci è ora quello di continuare a far crescere Cogesa, una delle più importanti realtà del territorio sia del punto di vista economico che occupazionale. Per questo si darà un’accelerazione al Piano industriale già varato, nell’ottica dello sviluppo sostenibile e della crescita condivisa, avviati con ottimi risultati dalla Società in questi ultimi anni.La volontà unanime è di lavorare per la crescita societaria che dovrà poggiare su fondamenta solide, ferme restando le divergenti posizioni di partenza.Noi siamo già a lavoro e siamo convinti che con l’aiuto dei Soci e della struttura sarà centrato l’obiettivo del ripianamento e della crescita nel breve periodo”.