Cogesa: odori appena percettibili e impianti in regola. Lo certificano Asl e Arta

Sulmona, 2 settembre– Odori appena percettibili e impianti che funzionano correttamente. Questo il risultato del sopralluogo fatto il 28 agosto scorso da Arta e Asl nella sede operativa di Cogesa a Noce Mattei, dopo le segnalazioni della popolazione sul disturbo olfattivo dei giorni scorsi.Lo fa sapere oggi il Cogesa spa

“Abbiamo effettuato un sopralluogo per la verifica delle cause di disturbo olfattive lamentate dalla popolazione – si legge nel verbale – in occasione del sopralluogo si è verificato quanto segue: gli impianti di trattamento meccanico biologico sono in regolare esercizio e all’esterno del perimetro dello stabilimento gli odori del materiale in maturazione risultano appena percettibili”.Il problema riscontrato nei giorni scorsi dai residenti è stato causato dalla pausa di Ferragosto dell’impianto di conferimento dei rifiuti organici e da un maggiore ingresso della frazione dell’umido e di tutti gli altri materiali, legato all’alta affluenza turistica del periodo nei Comuni Soci.

Sono, comunque, in corso i trattamenti enzimatici sui rifiuti organici all’interno dell’impianto di Noce Mattei. Come ogni estate la nebulizzazione di stabilizzanti per calmierare i cattivi odori viene fatta periodicamente e sarà ripetuta anche nelle prossime settimane, così come già programmato da tempo.Oltre a ciò, come ogni estate, viene aumentata la frequenza dei carichi di materiale organico che vengono portati negli impianti di compostaggio industriale, per limitare il più possibile i tempi di stoccaggio e dunque il propagarsi degli odori.“I pareri dell’Arta e della Asl – interviene l’amministratore unico di Cogesa, Vincenzo Margiotta – confermano il buon lavoro fatto dai Tecnici di Cogesa, in particolare da Danilo Ciotti e Davide Amadio, per limitare i disagi ai residenti con i quali tento oramai da mesi di avviare un rapporto di collaborazione e di reciproco sostegno ed ai quali posso annunciare che a breve presenterò un progetto di piantumazione dell’intera area di Noce Mattei di proprietà di Cogesa SpA che senza dubbio mitigherà l’impatto ambientale, anche a livello olfattivo. Questa, insieme all’impianto di compostaggio a Navelli, sono le soluzioni concrete adottate in questi mesi da Cogesa e dai Soci. Terremo inoltre in considerazione i suggerimenti dei Tecnici Asl e Arta, così come eventuali altri suggerimenti che dovessero venire da terzi interessati, ivi compresi gli abitanti delle frazioni”.