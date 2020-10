Cogesa: nasce la nuova governance. Ed ora ?

Soluzione a sorpresa e con alcuni nomi nuovi chiamati a guidare un ente complesso e di grandi dimensioni che da qualche tempo fa discutere e divide il territorio.. La politica s’interroga sopratutto alla luce di alcuni scenari che sono maturati dietro la decisione che vede il centrosinistra in posizione distante mentre forse poteva essere utile ricercare una soluzione unitaria. Cosa accadrà ora? E’ difficile prevederlo di certo si apre una stagione nuova e forse piu’ dura nella politica di peligna nonostante l’ottimismo del sindaco di Sulmona che parla di ” governance plurale” invece si scopre che è di.. parte

Sulmona, 31 ottobre– Una partecipata assemblea di Cogesa SpA, con la presenza del 94% dei soci, ha approvato a maggioranza del 77% di quote il passaggio dall’amministratore unico Vincenzo Margiotta ad un consiglio di amministrazione a tre, nominando l’Arch. Nicola Guerra presidente e l’Avv. Valentina Di Benedetto e il Dott. Sandro Ciacchi quali componenti.

“Esprimo grande soddisfazione per l’esito dell’assemblea dei soci Cogesa. Dopo settimane di confronti si è giunti infatti ad una governance di tipo plurale così come avevano richiesto alcuni sindaci.Fondamentale è stato il dialogo con tutti i territori coinvolti da L’Aquila all’Alto Sangro, segno evidente che si apre una stagione in cui la parola d’ordine è dialogo, che confido possa ulteriormente allargarsi.

Non posso non ringraziare l’amministratore unico Vincenzo Margiotta che in questo tre anni ha affrontato una sfida difficilissima, quasi sempre lavorando contro corrente. Vincenzo Margiotta è riuscito a dare un volto nuovo e soprattutto al passo con i tempi, garantendo servizi eccellenti su tutto il territorio. Spero in futuro possa tornare a dare un contributo per questo territorio.Faccio i miei complimenti al neo eletto consiglio di amministrazione che vede figure complementari tra loro. Nicola Guerra, Valentina Di Benedetto e Sandro Ciacchi rappresentano la migliore sintesi possibile per affrontare le future sfide. A loro il compito di rendere ancora più forte una società che rappresenta un autentico gioiello di questo territorio”. Così Annamaria Casin Presidente del Controllo analogo Cogesa SpA