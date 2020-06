Cogesa: Lega Sulmona su nomina Amministratore unico

La Lega Salvini Premier di Sulmona ritiene che Cogesa Spa abbia assunto oggi, dopo decenni di crescita, un ruolo sempre più strategico in Centro Abruzzo, sia in termini di servizi offerti che di occupazione, ed è per questo che riteniamo Cogesa Spa un bene da salvaguardare, soprattutto per il “patrimonio umano” che lo ha fatto crescere negli anni.