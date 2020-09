Cogesa: l’avv. Alessandro Scelli su rinvio a giudizio del Presidente Margiotta

Sulmona, 29 settembre– Sulla vicenda del rinvio a giudizio dell’avv.Alessandro Margiotta, nella qualità di Amministratore Unico pro tempore della Società Co.Ge.Sa. S.p.A. è intervenuto questa sera l’Avv. Alessandro Scelli difensore di fiducia di Margiotta – Sulla vicenda del rinvio a giudizio dell’nella qualità di Amministratore Unico pro tempore dellantervenuto questa seradifensore di fiducia di “Nella mia qualità di difensore di fiducia dell’Avv. Vincenzo Cesidio Margiotta, nella sua qualità di Amministratore Unico pro tempore della Società Co.Ge.Sa. S.p.A.- rileva Alessandro Scelli- ho appreso qualche minuto fa della avvenuta pubblicazione, in anteprima da parte TG3 regionale ed a seguire da alcune testate on line, nella tarda mattinata odierna, della notizia della sottoscrizione della richiesta di rinvio a giudizio per alcune ipotesi di reato da parte della Procura di Sulmona.

Dal momento che l’eventuale richiesta di rinvio a giudizio, corredata ovviamente da un contestuale decreto di fissazione di udienza preliminare, non è stata al momento notificata né all’Avv. Margiotta né alla mia persona quale suo difensore di fiducia, sarebbe opportuno che si indicasse quale fonte possa avere consentito la pubblicazione di una notizia ancora coperta da segreto istruttorio (e, pertanto, in palese violazione degli articoli 114, 115 e 329 c.p.p. e della legge).

Ferme restando tutte le determinazioni in ordine alla difesa di un indagato, che fortunatamente non spettano alla penna dei giornalisti, ma al giudizio di un Magistrato- conclude Scelli- ci si riserva ampiamente di valutare e sottoporre la correttezza e la liceità dei comportamenti da chiumque adottati in merito nelle competenti sedi” .(h.17,30)