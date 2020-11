Cogesa e nuovo Cda: per Forza Italia “Invasioni che minano autonomia territori”

Sulmona,5 novembre. Continua a far discutere e ad alimentare polemiche il metodo seguito per la nomina del nuovo Cda del Cogesa spa che ha diviso, e reso piu’ debole, il nostro territorio. Nelle ultime ore è arrivata anche la posizione di Forza Italia ( prima c’era stato il ” terremoto” in casa di Fdi mentre è rimasta finora in silenzio la Lega). “La Valle Peligna è ormai diventata una delle più grandi discariche del centro Italia- rileva Enzo Fusco Coordinatore cittadina di FI- visto che riceve i rifiuti del Lazio, della Campania e da tutta la provincia dell’Aquila.

È stato nominato di recente, come noto, un nuovo Cda all’interno del Cogesa, con un accordo politico trasversale, in cui l’attore decisivo è divenuto il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, sindaco aquilano. Il quale con molta disinvoltura ha eluso il tavolo locale di centrodestra, tavolo che sta lavorando da mesi per la preparazione della prossima campagna elettorale a Sulmona. Una consultazione elettorale ulteriormente complicata per le condizioni di una città devastata e mortificata da un’amministrazione inefficiente. Tale atteggiamento ha provocato purtroppo le dimissioni dell’ex, ormai, coordinatore di FdI Sulmona, avv. Vittorio Masci, a cui esprimo la piena solidarietà politica e personale. Questi comportamenti da parte aquilana non ci sorprendono, appartengono ormai alla storia dell’Abruzzo e la città di Sulmona è purtroppo nel mirino di una presunta superiorità. Senza dimenticare chi, localmente, per un proprio tornaconto, ha aperto le porte a interferenze esterne. FI ribadisce la totale contrarietà ai metodi e alle scelte così adottate, annunciando fin da adesso una forte opposizione a tutela del nostro territorio contro le invasioni, da qualunque parte esse provengano “