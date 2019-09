Cogesa: da lunedì stop ai tre ritiri settimanali di organico per utenze domestiche

Sulmona, 12 settembre– Lunedì 16 settembre prossimo ci sarà l’ultimo dei tre ritiri settimanali di organico per le utenze domestiche di Sulmona. Dalla settimana successiva, quindi, si tornerà ai due ritiri a settimana di mercoledì e sabato della frazione umida, così come previsto dall’ecocalendario. La media delle tonnellate raccolte dal 17 giugno ad oggi è di 192 al mese, 44 in meno delle 236 dell’anno scorso durante lo stesso periodo e con quantitativo in linea con gli altri periodi dell’anno e in particolare con la stagione invernale. Cosa che non giustifica il mantenimento di un servizio aggiuntivo su tutti i 12 mesi, che è stato comunque inserito in estate per andare incontro agli utenti.

“La soddisfazione dell’utenza resta uno dei nostri principali obiettivi – interviene l’amministratore unico di Cogesa SpA, Vincenzo Margiotta – anche se nei numeri non si rintraccia un aumento considerevole della frazione organica, decideremo il da farsi per l’anno prossimo, rapportandoci col Comune di Sulmona, e col solo intento di elevare sempre più il gradimento del servizio tra i cittadini”.

Il ritiro è stato programmato il lunedì in mattinata, intervallato col vetro che viene ritirato ogni due settimane nel pomeriggio. I tre ritiri di organico, così, sono stati abbinati alle utenze non domestiche (in cui è previsto il lunedì, il mercoledì e il sabato di mattina). La sperimentazione dell’anno scorso ha consentito di programmare con un anno di anticipo il servizio aggiuntivo del terzo giorno di ritiro settimanale dell’organico e di inserirlo nell’ecocalendario. La scelta è stata dettata anche dalle indicazioni degli utenti arrivate l’anno scorso in tal senso, che hanno consentito di programmare la cosa con un anno di anticipo. (h. 13,00)