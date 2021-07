Coesione territoriale:Sulmona e 15 comuni del Centro Abruzzo “ora, ora è il momento”

– Appuntamento di grande significato politico, e non solo, quello in programma per la giornata di oggi per delineare una strategia nuova per creare le condizioni migliori per il nostro territorio.Protagonisti del confronto con sindaci anche i Capi dipartimento della Regione impegnati nella programmazione di “Abruzzo prossimo”, esperti,tecnic,economisti ed il Sottosegretario Anna Ascani per il Governo Insomma pare di percepire che qualcosa di nuovo è in fase di costruzione-

Sulmona,15 luglio– Nel convegno "Orizzonti Comuni. Dalla Carta delle Valli linee per lo sviluppo e la coesione del Centro Abruzzo" che si svolgerà in modalità telematica oggi , Giovedì 15 luglio, dalle 9.30 alle 17.30 circa in modalità telematica, sarà presentato l'Ufficio Unico di Progettazione del Comune di Sulmona in convenzione con 15 Comuni del Centro Abruzzo nell'ambito del progetto MITO, finanziato dal POR FSE Abruzzo 2014-2020, quale strumento di coesione territoriale per cogliere le prossime sfide e attrarre finanziamenti e opportunità da PNRR, Regione ed Europa nel Centro Abruzzo e invertire così una rotta di spopolamento di questi territori per restituire lavoro e benessere economico in Valle Peligna e nelle valli circostanti valorizzandone l'alta qualità della vita.

“Nel condividere i risultati del progetto, vogliamo approfondire con autorevoli ospiti le linee di sviluppo strategico collettivo individuate ed elaborate dai sindaci in questi anni, contenute nella “Carta dei Comuni delle Valli” e nel Piano “Cuore d’Abruzzo”, quali potenziamento di infrastrutture fisiche e digitali, valorizzazione del patrimonio e dei centri storici, promozione turistica integrata, attrazione dei talenti, sperimentazione di tecnologie per la prevenzione dei rischi quali obiettivi prioritari, consapevoli che non c’è sviluppo senza alleanze collaborative. Saranno presenti i Capo dipartimento della Regione Abruzzo, oggi impegnati nella programmazione di Abruzzo Prossimo, nonché tanti attori di Enti pubblici e privati nazionali impegnati in interventi di sviluppo con cui condividere la nostra strategia per creare un fattivo partenariato necessario per attuare in concreto le nostre strategie”. Lo afferma il sindaco Annamaria Casini.