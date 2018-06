“ Cibo e culti nell’antichità”  se ne parla oggi a  Bugnara

Bugnara, 16 giugno- “ Cibo e culti nell’antichità” è questo il tema di una conferenza organizzata dall’Archeoclub di Sulmona in collaborazione con il Comune di Bugnara, e in occasione dell’ Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018 e dell’Anno del Cibo italiano, alle ore 16:30 nella Sala Congressi,Piazza A. De Gasparis, si terrà il primo di tre appuntamenti sul tema del patrimonio italiano, non solo culturale, ma anche enogastrononico: patrimonio ricchissimo, grazie alla differenziazione dei sapori e delle varietà degli stessi alimenti, figli della straordinarietà geografica e storica dell’Italia. 2

Interverranno il Prof. Alessandro Bencivenga Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca La Dott.ssa Emanuela Ceccaroni Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo

A seguire visita al Frantoio del XVIII sec. a cura dell’Arch. Luigi La Civita. Al termine seguirà per i presenti una degustazione di prodotti tipici locali. Il Frantoio storico, importante impianto produttivo oggi classificabile nel campo dell’archeologia industriale, riaperto dopo l’attento restauro curato dall’Arch. Luigi La Civita, già Presidente della Sede Archeoclub di Sulmona, si trova nel palazzo Alesi- Villapiana (fine ‘700 – inizio ‘800), uno degli edifici più belli di Bugnara.