Ciao Gigi, grazie.Buon viaggio

Sulmona,2 novembre– Scompare un grande artista, uomo di gran valore, che ha avuto una carriera straordinaria e che lascia un patrimonio professionale ed umano di encomiabile valore artistico, sociale, professionale. La notizia della morte di Luigi Proietti, per tutti “Gigi”, ha destato profondo dolore, commozione, ricordi della sua persona e carriera professionale la quale resterà per sempre nella memoria collettiva. Era nato a Roma il due novembre 1940 si è spento proprio il giorno del suo ottantesimo genetliaco. Una vita la sua dedicata all’arte della recitazione sia nel teatro, sia televisiva. Fra i suoi personaggi ed interpretazioni ricordiamo la serie del Maresciallo Rocca, fortunata serie tv, che lo ha visto indossare le vesti del maresciallo dei Carabinieri.

Fra le sue innumerevoli recitazioni teatrali ricordiamo quella di Gastone, celebre personaggio creato da altra stella immortale del cinema quale è stata l’artista Ettore Petrolini. Gigi proietti è famoso anche nella stesura e pubblicazione di libri, ed è stato protagonista anche nel mondo della musica con a produzione di album e singoli. Molte anche le sue interpretazioni in televisione. Sin da bambino manifesta subito la passione per la musica e la recitazione; Gigi Proietti suonava la chitarra, il pianoforte, la fisarmonica. Il suo debutto si ha all’inizio degli anni sessanta, momento nel quale esordisce nel cinema, nelle pellicole cinematografiche. Gli anni settanta lo vedono trionfare in film destinati ad entrare di diritto nella storia del cinema, ed inseguito Gigi Proietti sarà protagonista anche nei film americani. Memorabili sono state le sue recitazioni in teatro altro mondo affascinante dell’arte della recitazione.

Fra i suoi interventi e riflessioni rimembriamo il suo discorso di saluto ai funerali di Alberto Sordi, in onore alla sua carriera e memoria. Gigi Proietti lascia un vuoto incolmabile, ma anche un ricordo indelebile della sua genialità e professionalità, che ha sempre dimostrato in tutta la sua imperitura, celebre carriera artistica. Ci resteranno la sua simpatia, il suo sorriso, l’intero mosaico della sua vita di trionfi e successi straordinari. Non era solamente un grande artista, era molto di più: era Gigi Proietti. Ciao Gigi grazie di tutto, buon viaggio.

Andrea Pantaleo