Ciao Fernando, grazie di tutto. Buon viaggio

Sulnmona, 2 agosto- Si sono svolti questa a Sulmona, nella cattedrale di San Panfilo i funerali di Fernando Ranalli deceduto nei giorni scorsi a causa di un terribile incidente stradale. Molta la partecipazione della società civile con gli atleti delle varie società ciclistiche Sulmonesi e del territorio, molti i ciclo amatori i quali non son voluti mancare per dare l’ultimo saluto ad un protagonista del ciclismo e dello in Abruzzo. Fernando Ranalli era stimato ed apprezzato da tutti per le sue qualità umane, professionali, sempre vicino ai giovani, al mondo della sport, alla vita della città di Sulmona. Presente ai funerali Domenico Taglieri Presidente della Fondazione Carispaq il quale ha tenuto a precisare che, con Fernando Ranalli ,“scompare altro uomo del fare”, sempre pronto a dare il suo apporto, la sua esperienza, per le manifestazioni sportive sia della città di Sulmona, sia dell’Abruzzo. Presenti i familiari in un dolore molto composto; molti occhi erano velati dalle lacrime. La cattedrale di San Panfilo era piccola per contenere la folla, che si è stretta vicino alla famiglia dell’estinto, facendo sentire ancora una volta la preziosa, fondamentale solidarietà. Nel corso dell’omelia funebre si sono ricordati i valori cristiani e la vita di Fernando sempre in prima linea senza mai indietreggiare un sol istante. Fernando amava i giovani i quali li considerava essere i fondamentale futuro.

Analizzava sempre con particolare attenzione il difficile momento della città e del territorio, ed era triste nel vedere i giovani costretti a partire per andare a cercare fortune altrove. Lo sport e il ciclismo sono stati alcuni dei pilastri della sua vita; Fernando diceva sempre che “i giovani devono fare sport anche per socializzare e crescere insieme non solo per il benessere fisico”. Il feretro è stato accolto con un lungo, commosso applauso fra due ali di folla e di ciclisti. Era una persona con una magnifica umanità e bontà Fernando ed oggi tutti lo hanno ribadito. La sua è stata una figura carismatica per lo sport, per il ciclismo Sulmonese e Abruzzese. Fernando Ranalli è stato Presidente della Federazione Ciclistica Provinciale Italiana. Il 1964 è l’anno dell’esordio come atleta alla Polar di Sulmona. In seguito Fernando Ranalli sarà protagonista nel mondo dirigenziale con incarichi di notevole responsabilità. Ha fondato società di ciclismo fra le quali ricordiamo la Società Ciclistica Sulmonese “Mario Pelino”, ed ha organizzato molte tappe del Giro d’Italia. Molti i ricordi questa mattina nel corso della cerimonia funebre, molta la commozione nel ricordare una persona considerata da tutti speciale. Sulmonese e Abruzzese forte e gentile, come tradizione secolare vuole, Fernando Ranalli lascia un vuoto incolmabile ed un ricordo straordinario ed immortale del mosaico della sua vita sia professionale, sia nel mondo dello sport. Fra le sue ultime iniziative ricordiamo la realizzazione della statua alla memoria di Costante Girardengo immortale asso del ciclismo professionista.

Fernando Ranalli ha contribuito alla diffusione anche di altre discipline sportive in città fra le quali ricordiamo il pattinaggio, tiro con l’arco, lo sport paralimpico. Al termine della funzione religiosa il carro funebre è stato seguito dai corridori: il corteo ha percorso il giro della villa comunale nella commozione generale. Si è levato altro applauso quale forma di rispetto e ringraziamento per tutto ciò che Fernando ha realizzato nella vita. Personalmente, l’ultimo ricordo che ho di lui, che porterò per sempre con me, sono il suo sorriso e la sua gioia in Piazza Garibaldi, dopo la vittoria dell’Italia in finale contro l’Inghilterra, ai recenti europei di calcio. Fernando, con il tricolore in mano, mi ha detto abbiamo vinto, abbiamo realizzato altro trionfo importante. Da oggi la salma di Fernando Ranalli riposerà nel cimitero civico della città di Sulmona.

Anche a nome del Direttore, della Redazione del Giornale, porgiamo le nostre più sentite condoglianze e cordoglio alla famiglia. Nel firmamento vi è un astro in più: è Fernando che protegge ed illumina da lassù. Ciao Fernando grazie di tutto: resterai nella memoria della collettività per la Tua Bontà. Buon Viaggio.

Andrea Pantaleo