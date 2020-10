Ciao Camillo, buon viaggio

Gagliano Aterno,4 ottobre –Si sono svolti questo pomeriggio a Gagliano Aterno, nella chiesa di San Rocco, i funerali di Camillo Casale, l’uomo di sessant’anni deceduto ieri a Roccacasale mentre era in compagnia di un amico a causa di un malore improvviso. Preseti la mamma Edda, i figli Veronica e Antonio, la moglie, i familiari tutti, molti cittadini desiderosi di dare l’ultimo saluto a Camillo, persona onesta ed indimenticabile, come è stata definita da molti presenti. Non soltanto la società civile gaglianese, era presente per dare l’ultimo saluto a Camillo, ma anche cittadini degli altri paesi della valle subequana, ed ex compagni di squadra.

Camillo è stato brillante giocatore di calcio nel ruolo di centravanti ed ha militato nel Gagliano Aterno, Castelvecchio Subequo, ed altre società calcistiche. Erano gli anni settanta ed ottanta e Camillo è stato protagonista di campionati del calcio abruzzese, contribuendo ad elargire e far vivere emozioni sportive straordinarie. Imprenditore edile di successo, amante della natura, dello sport, Camillo era stimato ed apprezzato da tutti anche per la sua simpatia e generosità. L’omelia funebre è stata officiata da Don Vincenzo Cianfaglione, il quale ha ricordato i valori della fede cristiana e la vita di Camillo vissuta sempre per il lavoro, l’onestà, il saper stare in società in maniera corretta, disponibile.

All’uscita del feretro dalla chiesa si è levato un lungo commosso applauso da parte della folla presente; molti occhi erano velati dalle lacrime. La sua scomparsa improvvisa, inaspettata, lascia un vuoto incolmabile, ma anche un ricordo imperituro di tanti momenti di gioia, allegria, che si son vissuti con lui. Era in compagnia di un amico a Roccacasale per raggiungere la vetta del castello secolare che, da secoli, domina sia Roccacasale, sia la valle peligna, ma il destino lo ha fatto elevare verso cime ancor più alte ed autorevoli. Molti sui social hanno scritto “Ciao Bomber”, perché Camillo sarà ricordato anche per essere stato lo straordinario bomber degli anni settanta ed ottanta, protagonista del calcio di quegli anni indimenticabili. Grazie a Camillo Casale per quanto ha dato con generosità, disponibilità, affetto, cortesia, onestà, identità abruzzese e gaglianese forte e gentile come tradizione regionale vuole. Da questa sera la salma di Camillo Casale riposerà nel cimitero civico di Gagliano Aterno. Sarà per l’eternità con il suo adorato papà che purtroppo ha perso quand’era piccolo. Ciao Camillo grazie di tutto non ti dimenticheremo mai, buon viaggio.

Andrea Pantaleo