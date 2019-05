Christian rompe l’incantesimo: sfatato il Mugello

Sulmona,6 maggio– Performance strepitosa del pilota sulmonese Christian Micochero, che si è aggiudicato il 3^ posto assoluto del gradino del podio nel 2^ round del Trofeo Dunlop Cup della categoria SBK, presso l’autodromo Internazionale del Mugello; gara svoltasi in condizioni atmosferiche caratterizzate da una pioggia intensa ed incessante.

Christian, dopo le qualifiche del sabato, disputate in condizioni di asfalto asciutto e nelle quali aveva ottenuto il 7^ tempo, nella gara di domenica, allo spegnersi del semaforo rosso, ha svolto una prestazione di intelligenza ed astuzia, anche grazie ai consigli del Team, portando sin dall’inizio della competizione un passo costante, per studiare gli avversari e prendere confidenza con l’asfalto infido a causa dell’intensificarsi della pioggia.

La rimonta di Christian, ha inizio da metà gara, quando ad ogni passaggio sulla linea del traguardo, riduce notevolmente i tempi sul giro, sorpassando, curva dopo curva, gli avversari, fino ad arrivare a cogliere la 2^ posizione sopravanzando il pluricampione Brignola.

Nel corso dell’ultimo giro, a poche curve dal traguardo, viene sopravanzato da Brignola a causa di un higt-side alle curve Biondetti, transitando così sotto la bandiera a scacchi in 3^ posizione.Questo ottimo piazzamento, consente al pilota sulmonese, tesserato con il Motoclub Abruzzo di Sulmona, di mantenere salda la 2^ posizione in campionato, a notevole distanza dal terzo. Prossimo appuntamento l’8 e 9 giugno per la doppia gara presso l’Autodromo “Pietro Taruffi” di Vallelunga.(h. 15,00)