Chiusura Ovs a Sulmona,la Cgil subito tavolo di confronto settore commercio

Sulmona, gennaio– La Filcams Cgil dell’Aquila , in riferimento all’annuncio della prossima chiusura (16/01/2021) del punto vendita OVS ex Standa a Sulmona, esprime grande disappunto nei confronti della stessa società.

Lasciano il tempo che trovano le motivazioni dell’affitto troppo caro in quanto, secondo noi, prima di arrivare a certe considerazioni, sono necessari i relativi confronti con le OO.SS. di settore per affrontare le eventuali criticità del caso. Pertanto, riteniamo che tale decisione sia il frutto più di un piano industriale che di altro. E tutto ciò avrà, come conseguenza inevitabile, l’ennesimo problema sociale e occupazionale che attanaglia da anni il territorio della Valle Peligna ed in modo particolare per la Città di Sulmona.

Inoltre, facciamo presente che l’Amministrazione Comunale non può discostarsi da certe preoccupazioni , ma al contrario riteniamo necessario ed urgente aprire un tavolo di confronto, del quale l’Amministrazione Comunale stessa di Sulmona dove farsi promotrice. Convocando quindi a stretto giro, le Organizzazioni Sindacali del settore Terziario/Commercio in rappresentanza dei lavoratori, oltre alle rappresentanze datoriali (Confcommercio, Confesercenti e Federdistribuzione), affinché vengano affrontate le criticità che sta attraversando il settore del commercio in generale.

Da notizie apparse sul web in data odierna, come Filcams Cgil sostiene Luigi Antonetti, riteniamo inoltre una follia un ipotetico ragionamento sulla eventuale apertura della zona industriale di Sulmona al commercio. Questo in quanto, già oggi, tutte le aziende del commercio a Sulmona sono in grandissima sofferenza con un calo delle vendite che si stima intorno al 20%, che sta costringendo alcune aziende importanti a mettere in capo ammortizzatori sociali difensivi, a fonte di tutelare sia l’occupazione che il reddito dei lavoratori, con l’auspicio di una possibile ripresa delle vendite. Ma se si da ancora la possibilità di far nascere nuove attività del commercio, non solo assisteremo ad una grande emorragia di perdita di posti di lavoro, ma anche problemi sociali legati alla buona all’occupazione, che dia più diritti e tutele a chi oggi un attività e un lavoro già ce l’ha.

Far nascere nuove attività commerciali non corrisponde ad un incremento dei posti di lavoro o eventuali profitti per le aziende, ma a più precarietà, a più sfruttamento per i lavoratori, oltre che concorrenza a volte anche sleale che porta inevitabilmente alla chiusura di altre attività, in quanto il bacino di utenza è sempre lo stesso. Anzi, dagli ultimi censimenti fatti in Valle Peligna e su Sulmona, la densità di popolazione risulta essere in diminuzione rispetto agli ultimi 20 anni.

Pertanto come Filcams Cgil dell’Aquila chiediamo alla spettabile Aministrazione Comunale di Sulmona l’urgente apertura di un tavolo di confronto sulle criticità del settore commercio.