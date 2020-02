Chiusura caserma alloggiamento Polizia Penitenziaria di Sulmona,la Cgil Fp si mobilita

Sulmona, 11 febbraio- Sulla vicenda della chiusura a scopo precauzionale della Caserma dell’alloggiamento del personale di Polizia Penitenziaria a Sulmona la Cgil ha inviato una notaal Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria Lazio, Abruzzo e Molise ,Al Direttore Generale del personale e delle risorse – D.A.P. Roma e al altri soggetti e istituzioni direttamente interessate alla vicenda una lettera per sollecitare un piano d’intervento efficiente e rapido.La nota a firma di Dino Ciampa (Delegato FP Cgil Sulmona),Giuseppe Merola (FP Cgil Polizia Penitenziaria Abruzzo-Molise)e Anthony Pasqualone ( Cgil FP Generale Aquila) si legge che “La FP CGIL, con riferimento a quanto comunicato dal sig. Direttore della Casa di Reclusione di Sulmona con nota del 10/02/2020 avente per oggetto “Utilizzazione della caserma – precauzioni – vulnerabilità sismica”, con la quale è stata disposta la cessazione, e la conseguente chiusura, dell’alloggiamento del personale di Polizia Penitenziaria nelle camere della Caserma Agenti, Chiede l’elaborazione di un piano di intervento che consideri l’esigenza di una ristrutturazione dell’edificio adibito a caserma, mensa e sala conferenze, in virtù delle necessità del personale in forza presso la struttura penitenziaria di Sulmona, fruitore principale dei servizi sopra menzionati soprattutto perché proveniente da fuori Sulmona.

Chiede altresì, in primo luogo, di conoscere i tempi ipotizzabili per la ristrutturazione e come codesta Amministrazione voglia procedere nel trovare idonee collocazioni alternative a tutto quel personale che attualmente pernotta ed usufruisce dei locali della caserma in questione.La FP CGIL chiede, inoltre, la convocazione di un tavolo di confronto URGENTE che affronti il tema in maniera definitiva e non estemporanea, al fine di scongiurare soluzioni precarie che possano arrecare ulteriori disagi al personale il quale, fino ad ora, ha già sostenuto enormi sacrifici a causa della carenza di personale in una struttura che, va ricordato, deve garantire i massimi Livelli di sicurezza.La finalità è, ovviamente, quella di evitare che oltre alle attuali sofferenze che affliggono l’istituto di Sulmona legati alla carenza di personale sia di Polizia che di Educatori, di Ragionieri e Tecnici, si aggiunga anche la chiusura della caserma.Restando in attesa di urgente riscontro e fiduciosi in un decisivo intervento finalizzato alle risoluzioni della problematica suesposta, si porgono cordiali saluti”.