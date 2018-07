Chiusa dal 30 Luglio per lavori la SR 261 “Subequana” 

-Il Presidente della Provincia dell’Aquilae il consigliere delegato alla viabilitàinformano che, a seguito di ordinanza dirigenziale, sarà interdetta al transito dei pedoni e al traffico veicolare,, il tratto in corrispondenza del ponte di Beffi al km. 24+150 nel comune di Acciano,. La chiusura è stata programmata per l’esecuzione dei lavori di sistemazione del ponte. Il delegato alla viabilitàe il Presidente della commissione viabilitài hanno, sin dall’inizio della consiliatura, affrontato e risolto il problema della messa in sicurezza del ponte di Beffi, che attendeva una soluzione dal 2009, impegnando, per la sua sistemazione,Soltanto grazie all’azione di questo governo – dichiara il consigliere delegato– sono stati avviati i lavori, condizione che permesso di attivare tutte le componenti sinergiche per una rapida e celere soluzione del problema e, bene fa, il consigliere Fabio Camilli, a sottolineare tutte le azioni positive intraprese solo da questa amministrazione che, lo ricordiamo, ancora non compie un anno di amministrazione (insediata il 21 agosto 2017). L’azione di questo governo non si è fermata al ripristino della viabilità sul tratto del ponte ma ha inteso investire sull’intero asse, quale elemento infrastrutturale di primaria importanza nella prospettiva di rilancio delle aree interne. Dal piano triennale delle opere pubbliche sono previsti in totale interventi pere questo grazie ad un’attenta attività progettuale e di programmazione che intende restituire, a quest’area e all’intera provincia, la migliore viabilità della Regione Abruzzo