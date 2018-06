 Che figura !!! ( brutta)

Sulmona, 2 giugno– Che quest’anno la ricorrenza della festa della Repubblica avesse un significato straordinario lo avevano percepito perfino i bambini. Molto ha inciso la violenta polemica istituzionale che ha conosciuto tensioni e strappi allarmanti soprattutto da chi le Istituzioni,piccole e grandi,le conosce poco e pensa di adattarle a proprio piacimento. Ma lo si è capito anche dalla fermezza con cui il Presidente della Repubblica Mattarella ha saputo guidare questa fase così delicata e dal suo messaggio, forte ma di grande significato, inviato nella giornata di ieri ai Prefetti per l’inoltro a tutti i sindaci italiani dove vengono esaltati i valori della Costituzione che “ripropongono a vecchie e nuove generazioni- ha scritto Mattarella- il significato di essere parte di una comunità. L’impegno volto a garantire il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione e a rafforzare la fiducia dei cittadini nell’operato delle istituzioni, è essenziale ed è condizione per favorire la più ampia partecipazione democratica alla vita del Paese contro le tentazioni dell’indifferenza e del disimpegno” E bisogna riconoscere che oggi c’è stata una bella e massiccia risposta in tutte le città dove le forze politiche, tutte, si sono ritrovate, anche da posizioni diverse a rispettare il significato di questa ricorrenza.

Eppure questa occasione di festa e di riflessione per la nostra città è stata ancora l’occasione per rimediare una brutta figura istituzionale. Già perché alla cerimonia solenne il sindaco ( in questo caso il Vice Nicola Angelucci) si è presentato, tra l’imbarazzo generale, senza la fascia tricolore.La ragione ? Non ci interessa. Un incidente clamoroso che ha dell’incredibile soprattutto in questa giornata dove l’accaduto ha già fatto tanto rumore e che nelle prossime ore rischia di finire sui media nazionali.A noi non interetessa chi ha provocato l’incidente o ha sottovalutato l’occasione Siamo convinti che non è colpa di Angelucci ( peraltro persona assai attenta a queste cose) ma nell’occasione era lui a rappresentare l’Amministrazione comunale e quindi la città. E poiché nei giorni scorsi c’era stato anche l’incidente della data sbagliata nell’invito ufficiale del Comune e siccome alla cerimonia oggi abbiamo visto la presenza di pochi ,pochissimi consiglieri comunali viene da pensare che ha proprio ragione quel mio amico professore che mi ripete sempre “ Ma cosa deve succedere ancora in questa città ?”. (h. 16,30)

Asterix