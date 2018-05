Cgil, un primo maggio con una priorità in Abruzzo:la sicurezza sul lavoro

Sulmona, 1 maggio- “La sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, unitamente alla necessità di superare le diseguaglianze di genere, promuovere il reale coinvolgimento dei migranti, entrare a pieno titolo nel governo dei cambiamenti nell’era del Lavoro 4.0, deve essere un argomento presente, ogni giorno, in ogni azione sindacale”. Lo afferma, Rita Innocenzi, della segreteria regionale Cgil, sottolineando le priorità abruzzesi e nazionali e ricordando che la manifestazione nazionale Cgil-Cisl-Uil di Prato sarà dedicata proprio alla sicurezza sul lavoro. I temi in questione, secondo Innocenzi, devono essere “protagonisti in tutte le nostre attività, dai contenuti dei Contratti Nazionali alla contrattazione nei luoghi di lavoro, fino alla contrattazione sociale nei territori”.

“Anche in Abruzzo – sottolinea – il nostro impegno deve misurarsi su una contrattazione inclusiva di sito, di filiera, territoriale, superando distinzioni tra categorie e puntando a garantire la dignità nel lavoro, a prescindere dalla tipologia del contratto individuale e dal settore di appartenenza”.(h.9,00)