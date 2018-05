Cgil: piena solidarietà all’Assessore Paolucci

Sulmona, 5 maggio- “Solidarieta, a nome di tutto il sindacato, all’assessore regionale Silvio Paolucci, vittima di un grave episodio di intimidazione. La risposta non è mai nella violenza, che danneggia il confronto democratico e politico. La Cgil, da sempre, si batte per contrastare ogni forma di violenza e per promuovere i valori del dialogo e del confronto. A Silvio Paolucci va tutta la nostra solidarietà”. E’ quanto si legge in una nota della segreteria della Cgil Abruzzo. (h. 18,00)