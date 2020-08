Cerimonia in memoria del bombardamento alla stazione di Sulmona

Sulmona, 27 agosto-Ci sono date, giornate, istanti, che hanno provocato dolore, morte, orrore, sgomento, che dovranno sempre ricordarsi con rispetto per tutti coloro che nei tragici avvenimenti, segnati dal fato nefasto della storia, hanno perso la vita lasciando un vuoto incolmabile. Per la città di Sulmona venerdì 27 agosto 1943 non è una giornata come le altre, non è purtroppo una giornata di gioia, allegria. Alle ore dodici circa le fortezze volanti anglo americane, numerosi aerei delle squadriglie alleate, giungono nel cielo della città, dirigendoci verso la stazione di Sulmona, al fine di procedere all’operazione di bombardamento di quest’ultima. Nella tragedia moriranno 144 persone innocenti, inermi, magnifiche, indimenticabili, che il destino le fa essere alla stazione ferroviaria nel momento dell’operazione militare. La stazione di Sulmona è ritenuta un fondamentale nodo di collegamento ferroviario; si decide di procede al suo bombardamento al fine di interrompere collegamenti ritenuti d’importanza fondamentale.

Dolore, strazio, paura, terrore, si presentano dinnanzi agli occhi sia dei sopravvissuti, sia delle persone che accorreranno alla stazione per soccorrere i feriti. Questa mattina, dinnanzi il piazzale della stazione ferroviaria di Sulmona, non è mancata la cerimonia dinnanzi il monumento che ricorda le vittime e la tragedia di quel 27 agosto del 1943. Presenti il Sindaco di Sulmona Annamaria Casini, il consigliere comunale Bruno di Masci, autorità militari dell’Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, il comandante della Polizia Municipale della città di Sulmona Leonardo Mercurio, cittadini, ferrovieri in servizio e in pensione, per non dimenticare mai quanto avvenuto.

La città, la sua popolazione, ricordano sempre i caduti e le loro famiglie che, in questa immane tragedia, hanno perso i loro cari, concittadini, amici. L’opera artistica alla memoria dei caduti, collocata nel piazzale della stazione della città, è stata edificata grazie ad alcuni cittadini quali Augusto Barcone Presidente Provinciale delle vittime civili di guerra; il realizzatore è stato il docente Sante Ventresca grazie al contributo della Cassa di Risparmio della provincia dell’Aquila e dell’Associazione Costruttori.

Alle ore undici e trentacinque è suonata la sirena della stazione per trenta secondi, generando una forte commozione, con la memoria che è corsa lontano, agli istanti raggelanti della mattina del 27 agosto del 1943. Interverranno dodici provvedimenti di amnistia fra i quali il Regio Decreto 5 aprile 1944 numero 96, ossia l’amnistia e l’indulto per reati comuni, militari e annonari.

Tal provvedimento impedirà ogni eventuale azione di procedimento penale d’indagine e di eventuale dibattimento processuale, qualora vi fosse stata ogni eventuale iniziativa giuridico giudiziaria, volta ad avere la finalità di fare eventualmente chiarezza sulle azioni militari avvenute in territorio italiano durante il secondo conflitto mondiale. Ci sono persone che hanno preso la vita, famiglie che hanno perduto il loro cari, persone che hanno perso amici, concittadini, conoscenti. Una giornata di dolore, orrore, strazio, che dovrà essere sempre ricordata con dovere, rispetto, affetto, per non dimenticare mai quanti in questa giornata hanno perso la vita o hanno riportato ferimenti alla persona, con l’orologio ed il calendario che si son fermati per sempre alle ore dodici di venerdì 27 agosto 1943.

Andrea Pantaleo