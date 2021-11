Cerimonia del primo novembre a Sulmona

Sulmona, 1 novembre– La pandemia purtroppo ha interrotto la secolarità delle cerimonie religiose di Sulmona; l’augurio è che al più presto si torni ad una graduale normalità. Il primo novembre è celebrazione della commemorazione dei nostri defunti e, a Sulmona, vi è la tradizionale processione del primo novembre, allestita dall’Arciconfraternita della Santissima Trinità dal saio e cordone rossi, la pettorina bianca, sodalizio più antico della città esistente già nel 1320.

Da alcuni anni alla cerimonia religiosa prende parte anche una rappresentanza della Confraternita di Santa Maria di Loreto dal saio bianco, cordone e mozzetta verdi, altro sodalizio secolare della città Ovidiana. La partenza si ha in Corso Ovidio dinnanzi la chiesa della Santissima Trinità; il corteo, preceduto dalla banda musicale, la quale esegue alternativamente le marce funebri di Alberto Vella dal titolo “Una lacrima sulla tomba di mia madre” e di Frederick Chopin dal titolo “Pio IX”, dalle corone, percorre Corso Ovidio, Piazzale Vittorio Veneto, Via Montesanto, per giungere al cimitero con la folla in trepidante attesa. Dinnanzi l’ingresso cimiteriale si ha la cerimonia di deposizione delle corone ai caduti di guerra, con l’esecuzione del silenzio militare e del Piave, perché la memoria rimembri sempre i caduti per la pace, la democrazia, la libertà.

Poi il mesto corteo sempre al passo cadenzato dello struscio, secolare passo dei trinitari, accede nel cimitero, percorrendo il viale centrale, sino a raggiungere l’ossario dove tutto è pronto per la celebrazione della santa messa in suffragio dei defunti. Momenti toccanti attesi per tutto l’anno da parte dei fedeli. Il primo novembre, è ricorrenza che vede tornare in città numerosi sulmonesi, provenienti da ogni località nazionale ed estera.

La processione, è aperta da un quadrato di fanali con al centro il Tronco, la croce di velluto cremisi del 1750 adornata da tralci d’argento, opera dell’artigiano Sulmonese Nicola Gizzi di Sulmona, recante la piccola croce di Benemerenza l’onorificenza che, i Trinitari, ricevono da Sua Santità Papa Pio XI nel 1925, in occasione dell’anno Santo. Seguono la croce lignea del XVI secolo con altre file di fanali, ed infine l’amministrazione del Pio Arcisodalizio con le autorità civili, militari, religiose. Uno dei momenti fra i più toccanti dell’intera manifestazione è il giungere dell’imbrunire, quando le tenebre iniziano a scendere nel cimitero della città; i trinitari accendono i fanali simbolo della luce della resurrezione e, al passo dello struscio, lasciano il cimitero per tornare in città percorrendo l’itinerario all’inverso, per far rientro nella chiesa della Santissima Trinità. Momenti che destano sempre particolare commozione sia nei sulmonesi, sia nei turisti che giungono in città per assistere al rito religioso.

Cerimonie secolari della città di Sulmona che evocano memorie lontane, la secolare religione cattolica con i suoi eminenti principi. I trinitari lasciano il cimitero con la folla che attende fuori il sepolcreto. Quest’anno siamo in attesa di sapere se la solenne processione possa svolgersi senza problemi, proseguendo la storia affascinante della città di Sulmona, che nemmeno l’epidemia del Coronavirus è riuscita a sconfiggere. In città crescono emozione ed attesa; anche quest’anno se la cerimonia si dovesse fare sarà presente il coro del venerdì santo, diretto dal Maestro Alessandro Sabatini, il quale eseguirà celebri ed immortali composizioni religiose. La musica dei riti religiosi secolari di Sulmona ha note che, nella storia, innumerevoli generazioni di sulmonesi e turisti hanno udito con commossa partecipazione, raccoglimento, devozione, preghiera. La notte foriera di fascino, mistero, impreziosisce il rito secolare del primo novembre, ogni sua cosa rendendola ancora più fascinosa, armoniosa. Il portale della chiesa trinitaria è aperto in attesa del rientro della processione, la quale è seguita dai fedeli in preghiera. Ricordiamo anche la letteratura con le sue composizioni fra le quali i Sepolcri di Ugo Foscolo, scritti dedicati al culto dei defunti, alla loro sepoltura.

Andrea Pantaleo