Cerimonia  a Sulmona in memoria  dei caduti di guerra

Sulmona, 3 novembre- Si è rinnovata dinanzi il piazzale d’ingresso del cimitero civico di Sulmona la cerimonia per ricordare sia i defunti che i caduti di guerra.Il cimitero della nostra città , al suo interno, ha il sacrario nel quale sono contenute le spoglie mortali dei soldati austro – ungarici della prima guerra mondiale.

Presenti nell’occasione il presidente del consiglio comunale di Sulmona Katia Di Marzio, il vice sindaco Luigi Biagi, autorità civili, militari, religiose, associazioni combattentistiche e d’arme, cittadini, per una cerimonia di ricordo, preghiera, riflessione, rispetto. La storia ha conosciuto in ogni epoca anche l’atrocità delle guerre che si son combattute, con innumerevoli giovani che non faranno ritorno a casa.

È stata deposta la corona d’alloro nel sacrario del piazzale del cimitero, nel quale sono le croci con i nomi dei caduti della città di Sulmona, i quali hanno immolato le loro vite per la democrazia e la libertà. La santa messa è stata officiata da padre Emilio Cucchiella e padre Alberto Ciccone, i quali hanno ricordato i valori della fede cristiana, ed il sacrificio di molti giovani sull’altare della libertà, della democrazia. La fierezza di questi giovani non dovrà mai essere dimenticata e deve rappresentare un monito erga omnes. Sin dalle prime ore del mattino tutte le autorità hanno iniziato a confluire nel piazzale del cimitero sulmonese; la cerimonia ha avuto il suo inizio alle ore dieci e trenta. Ogni cittadino, tutte le associazioni combattentistiche e d’arme, come sempre erano presentì, per non dimenticare mai quanto avvenuto nella storia, nella storia contemporanea d’Italia. La città vedrà nascere la Brigata Maiella, a seguito degli arruolamenti avvenuti nel distretto militare della città, il quale era distretto militare regionale.

Molti giovani risponderanno alla richiesta, al manifesto d’appello a firma del tenente Claudio Di Girolamo, ed accorreranno in massa per dare anche loro il prezioso contributo alla liberazione dell’Italia. Molti giovani non torneranno a casa dall’uno e dall’altro schieramento, andando incontro ad una morte e destino orribili. Avvenimenti che dovranno sempre ricordarsi ed insegnati alle giovani generazioni affinché la memoria, il passato, siano sempre ricordati, mai obliati.

Sulmona con questa cerimonia intende sia ricordare, sia tener ben presente, quanto avvenuto per mantenere alto il ricordo ed il valore di questi giovani. Sono venuti da ogni parte del mondo ed in Italia, in Europa, si son fermati per sempre; essi rappresentano il pilastro di valore, coraggio, ardimento, che dovranno sempre ricordarsi con rispetto. Ricordiamo anche l’operazione del mitragliamento e bombardamento di Piazza Garibaldi e l’operazione del bombardamento alla stazione di Sulmona, rispettivamente avvenuti martedì trenta maggio 1944 e venerdì ventisette agosto 1943.

N el mitragliamento di Piazza Garibaldi una madre tiene il figlio in braccio e, comprendendo che non ha il tempo di fuggire, mette in salvo il figlio facendo da scudo e coprendolo, quale gesto estremo di una madre; ella morirà ma salverà il figlio protetto dal suo corpo. Scene strazianti si presentano dinnanzi gli occhi di coloro che, il destino, li farà essere presenti in piazza al momento dell’azione militare ed alla stazione di Sulmona. C’è chi ha perso un genitore, un figlio, una figlia, un parente, un amico. La realtà migliore, mi permetto di aggiungere più consona per rispettarli, credo consti nel non far avere più guerre; se essi avessero come si sol dire voce in capitolo non avremmo più guerre, odio, violenza, brame di potere, desideri di dominio, di sopraffazione.

Andrea Pantaleo