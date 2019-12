Cerimonia a Sulmona di riapertura del cinema Pacifico

Sulmona,17 dicembre– Cerimonia in Via Roma a Sulmona per la riapertura ufficiale al pubblico del cinema Pacifico. Presenti il sindaco della città Annamaria Casini, l’assessore alla cultura Manuela Cozzi, Igino D’Andreagestore della sala cinema, Marco Maioranopresidente dell’associazione Sulmona cinema, Michele Fuscovescovo della diocesi Sulmona Valva, autorità militari; presenti inoltre i fratelli Massimo e Raffaello Pacificodiscendenti della famiglia Pacifico che, per decenni, è stata proprietaria della sala cinematografica. Molta la presenza da parte del pubblico il quale è giunto in gran numero alla cerimonia.

La serata è stata presentata e condotta dalla leggiadra Valentina Latini. Non è mancata la tradizionale cerimonia del taglio del nastro compiuta dal sindaco di Sulmona Annamaria Casini e la cerimonia religiosa della benedizione della sala cinema, da parte di monsignor Michele Fusco, vescovo della diocesi di Sulmona Valva. Nel corso della cerimonia sono stati proiettati dei particolar e significativi cortometraggi. La sala Pacifico torna ufficialmente alla riapertura al pubblico e restituendo alla città una struttura culturale di importante rilievo.

La sala Pacifico è la più vetusta della valle peligna; di emozioni cinematografiche ne ha elargite innumerevoli nel corso della sua lunga esistenza. Presenta oltre duecento posti a sedere, un foyer, la sala bar. Con la cerimonia d’inaugurazione la città recupera uno spazio importante che sicuramente farà bene alla città e al territorio.

Andrea Pantaleo