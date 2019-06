Cerimonia a Sulmona del vessillo  della sezione Abruzzi Alpini

Sulmona, 22 giugno– Cerimonia foriera nell’aula consiliare di Palazzo San Francesco a Sulmona, per l’arrivo del vessillo della sezioni Abruzzi degli alpini, al quale è seguito un convegno storico sugli avvenimenti legati alla seconda guerra mondiale, con particolare riferimento alle deportazioni ed al biennio 1943 – 1945. Si sono ricordati inoltre i due alpini sulmonesi Giulio Gaetano D’Aloisioe Lucio Gagliardiper quanto hanno dato sia alla sezione alpini di Sulmona, sia in ogni calamità accaduta in Italia. Presenti per la cerimonia il sindaco della città di Sulmona Annamaria Casini, il vice sindaco Luigi Biagi,il presidente del consiglio comunale Katia Di Marzio, i consiglieri comunali Bruno Di Masci, Andrea Ramunno Debora D’Amico,l’assessore alla cultura Manuela Cozzi, il professor Antonio Pantaleodocente in pensione e storico. Presenti inoltre il colonnello Paolo Sandricomandante del nono reggimento alpini Aquila, il colonnello Marco Iovinelli comandante del CME Abruzzo, il primo luogotenente Maurizio Carlucciosottufficiale del corpo CME, Pietro D’Alfonsopresidente della ANA associazione nazionale alpini sezione Abruzzi,Marco Di Silvestrocapo gruppo alpini di Sulmona. Nel corso della cerimonia il sindaco Annamaria Casini, nel suo intervento, ha manifestato la volontà di conferire agli alpini la cittadinanza onoraria di Sulmona.

Molte sono state le gesta compiute dagli alpini nel corso della storia, che oggi si sono ricordate; gli alpini furono, sono, saranno sempre un pilastro fondamentale dell’Italia, intervenendo da nord a sud, dalle alpi alla Sicilia, con coraggio, dedizione, fedeltà ai valori della vita della società dell’Italia. Molte le penne nere presenti a manifestare lo spirito d’unità del reparto delle forze armate italiane che li ha sempre contraddistinti. Gli alpini sono stati impegnati in missioni all’estro anche nell’ultimo ventennio di storia, ad esempio in Albania, portando l’identità italiana ovunque. Gli eventi del pomeriggio sono proseguiti con la filata da Palazzo San Francesco sino a Piazza Carlo Tresca, dove ci sono stati gli onori militari ai caduti con la deposizione delle corone e l’alzabandiera, ed alle ventuno e trenta con il concerto itinerante della fanfara lungo Corso Ovidio. A seguire ci sono stati i concerti dei cori alpini all’interno del cortile del palazzo della santissima annunziata. La giornata di domenica vedrà la sfilata, la quale si snoderà lungo le vie principali di Sulmona, a partire dalle ore dieci e trenta.

Dai tremila ai cinquemila saranno domani gli alpini che onoreranno la città di Sulmona con la loro presenza.Il corpo viene istituito nel 1872 e, all’inizio, il loro arduo incarico consta nel proteggere i confini montani del settentrione d’Italia, in particolare le frontiere con la Francia, l’impero Austro Ungarico, la Svizzera. La loro prima missione avviene nel continente africano con particolare riferimento ai conflitti bellici coloniali. Nella prima guerra mondiale combatteranno contro le truppe Austro Ungariche; nel corso della seconda guerra mondiale gli Alpini combatteranno nel fronte Greco Albanese, in Russia nel 1942 1943, in altre operazioni militari. Giovani che non dovranno mai essere dimenticati ma ricordati sempre con affetto, stima, gratitudine ed onore. Dalle alpi agli appennini onore ai nostri alpini.

Andrea Pantaleo