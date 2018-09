Sulmona, 30 settembre- C’era una volta una città,Sulmona, che sapeva difendere con orgoglio e passione il proprio ruolo e le proprie strutture tanto che il significato dei moti di Jamme mo’ andrebbe riflettuto piu’ spesso.

C’era una città che agli inizi degli anni settanta ospitò a Palazzo san Francesco Umberto Agnelli per scrivere una delle pagine piu’ belle per ricostruire nuove speranze in un territorio ormai martoriato e abbandonato.

C’era una città che a metà degli anni ottanta grazie all’azione di un suo rappresentante, piccolo di statura ma di grande prestigioso e spessore, che in Consiglio regionale fece approvare una legge per la costruzione della nuova ala dell’Ospedale della nostra città. Quell’uomo si chiamava Giuseppe Bolino e questa città che ha dedicato tutto anche a persone sconosciute e magari non di Sulmona e che non hanno rappresentato nulla per la città non è stata capace di trovare un luogo simbolo per onorare la sua memoria. Una vergogna solo se si pensa a quello che hanno fatto Roccaraso che gli ha intitolato il Palaghiacciio o quello che hanno fatto a L’Aquila che ha voluto ricordare già da diversi anni “ un grande sulmonese uomo di cultura e delle istituzioni abruzzesi” con una strada anche di una certa importanza

C’era una città che sognava di divenire alla guida di un territorio vasto e coeso la quinta provincia abruzzese e marciò con forza e convinzione verso Pescara per rivendicare in una storica seduta dell’Assemblea regionale il diritto ad aspirare a divenire la quinta provincia in Abruzzo. C’era una volta una città che esprimeva una classe politica, di tutti i partiti, che era onore e vanto dell’intera comunità perché composta da uomini coraggiosi, preparati,coerenti e soprattutto leali. E quando il confronto politico si faceva duro a trionfare erano sempre gli interessi generali della città e del terrutotio.

Oggi Sulmona non è una città normale. Non ha una classe politica locale adeguata affrontare le sfide del momento né rappresentanti nelle istituzioni sovracomunali. Un Consiglio comunale fantasma che da mesi non si riunisce e non sa discutere, che litiga e si divide su tutto perfino sulle banalità.Eppure questa esperienza era stata salutata per avviare il.. cambiamento. E invece ?

Un Consiglio comunale che ha votato due volte in dodici mesi a favore del riordino della rete ospedaliera regionale che, di fatto, ha rappresentato il declassamento del nostro Ospedale. Un Consiglio comunale dove tutti ( maggioranza e opposizione) hanno paura di dimettersi perché sanno di non potersi ripresentare da nessuna parte. Perfino sulle grandi questioni che interssano la gente ( sicurezza nelle scuole,mense scolastiche, le pratiche sulla microsismicità ecc.) tacciono e fanno finta di nulla. Ma che politica è questa ? Ma anche in Consiglio regionale o in Parlamento la città non ha avuto fortuna migliore.I partiti quelli strutturati non esistono. Pd e Fi, ad esempio, sono invisibili e non fanno opinione su nulla. Quelli di muova formazione come i grillini o quelli di piu’ vecchia tradizione di estrema destra balbettano qualcosa in maniera confusa e sempre fuori tempo. E perfino i sindacati non si discostano da questa cultura. E che dire della coesione territoriale frantumata? E dove pensiamo di andare con un territorio polverizzato che non ha una visione strategica per il suo futuro. Chi sogna ancora ( come qualche rincoglionito) e predica le fusioni dei comuni non ha capito che la strategia dei prosssimi anni guarda sempre piu’ all’Europa ai sistemi territoriali piu’ vasti. Il discorso delle sette aree funzionali per ora è la sola strada possibile per il Centro Abruzzo per rialzare la testa e per restituire a questa parte di territorio un ruolo preciso nella programmazione regionale .Ma il Comune di Sulmona, capoluogo ideale di questo territorio, deve muoversi , lo deve fare bene e presto. Se ne è capace. Buona domenica a tutti

Asterix