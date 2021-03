C’era una.. volta. Sulmona attraverso le immagini

Sulmona ,10 marzo-Sulmona, città millenaria, con un centro storico annoverato fra i più belli del centro Italia, ha una piazza che da secoli rappresenta uno dei pilastri della città patria d’Ovidio, con il suo mercato secolare, i suoi palazzi, l’acquedotto che fa da cornice, la fontana al centro del plateatico, la chiesa di San Filippo Neri dalla quale, la mattina di Pasqua, esce la Madonna per l’emozionante rito della madonna che scappa in piazza. Piazza Garibaldi, un tempo piazza Maggiore, così come risulta da un documento storico del 1236, ha un mosaico di storia illustre, ed è una delle piazze fra le più grandi d’Italia. Piazza Maggiore ha visto innumerevoli sfide della Giostra Cavalleresca, torneo equestre sulmonese, il quale ha richiamato per secoli cavalieri da ogni località del regno nel quale Sulmona era insita, la processione della Madonna che scappa in Piazza, rito religioso antico della Confraternita di Santa Maria di Loreto, il passaggio della processione del cristo morto della Arciconfraternita della Santissima Trinità, per il tradizionale scambio con i Lauretani all’altezza dell’acquedotto. Piazza Maggiore nel corso della storia cittadina è rimastra sempre una zona ampia della città ed è stata protagonista di fiere, parate militari, giochi popolari, manifestazioni religiose, giostre cavalleresche, finanche esecuzioni capitali.

Da menzionare il mercato secolare cittadino in questa piazza che, nel corso della storia, si è chiamata anche della Piscaria, perché destinata al mercato del pesce sin dal XIII, il mercato bisettimanale. Moti sono gli avvenimenti dello storico mercato cittadino, e non mancano scatti fotografici i quali hanno fermato istanti della vita di Piazza Maggiore, a realizzare il mosaico di immagini di persone, bancarelle, cavalli, feste, aggregazioni, socializzazioni, avvenimenti. Ve ne vogliamo proporre alcuni quale ricordo e testimonianza della storia di Piazza Maggiore; qui per molti anni vi sono state anche le giostre, ad esempio la cosiddetta giostra a calci. Piazza Maggiore è di tutti anche dei numerosissimi turisti che, ogni anno, giungono in città per ammirare le sue bellezze storico artistiche.

In passato vi era la presenza dei cavalli guardati a vista dagli addetti; queste fotografie ritraggono un mondo ed epoche ormai tramontate, ma che fortunatamente sono state fotografate. Una foto arresta il tempoe la scena contenuta nella fotografia, chi è protagonista nella dispositiva, collegando il passato al presente e al futuro. Le storie di Piazza Maggiore, con le sue foto, sono contenute in un libro dell’autore Giuseppe Di Tommaso dal titolo Sulmona storia di Piazza Maggiore con il contributo dell’Accademia degli Agghiacciati Sulmona 1995. Passeggiando nel centro storico cittadino lungo Corso Ovidio, dopo aver sostato in piazza XX Settembre altro salotto celebre della città, dopo esserci fermati dinnanzi la Fontana sita all’imbocco di Vico del Vecchio, si giunge in Piazza Maggiore oggi Piazza Garibaldi, con i suoi merletti confrontati dalle montagne che cingono la conca peligna. Molta l’emozione, molti i ricordi di questa piazza con i suoi avvenimenti lieti gioiosi, ed anche purtroppo tristi e tragici. Le foto che vi proponiamo sono un piccolo frammento di vita di Piazza Maggiore con la sua gente onesta, laboriosa, gentile, disponibile. Fra le terminologia divenute famose della piazza con il suo mercato ricordiamo “in capo al mercato” e “in piede al mercato”, ossia verso nord e verso sud. Magnifica anche la fontana posta al centro della piazza terminata nel 1823. Piazza Maggiore è una preziosa identità di tutti i Sulmonesi, ed è destinata ad essere protagonista di eventi lieti ed emozionanti.

Andrea Pantaleo

Le fotografie sono tratte dal libro Sulmona storia di Piazza Maggiore autore Giuseppe Di Tommaso accademia degli Agghiacciati Sulmona 1995