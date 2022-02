C’era una volta….Sulmona attraverso le immagini

Sulmona, 20 febbraio Sulmona ha una storia millenaria di grande interesse ed ha avuto anche un’ottima, storica relazione con le Forze Armate, presenti in città con l’esercito italiano. La Caserma sita nel parco della Rimembranza di Porta Napoli ha visto innumerevoli cerimonie militari di giuramenti delle reclute, parate militari in città, cerimonie militari all’interno della caserma. Il legame fra Sulmona e le Forze Armate purtroppo alcuni anni fa è venuto meno con la chiusura del presidio militare. Ricordiamo che, l’ultimo reparto presente a Sulmona, è stato il 57° Battaglione Fanteria Abruzzi, oltre all’OPM Organizzazione Penitenziaria Militare. La chiusura della caserma ha segnato non solo la conclusione della presenza dell’esercito in città, ma ha determinato altro colpo durissimo per l’economia cittadina. Vi proponiamo alcune fotografie storiche di alcune cerimonie militari avvenute all’interno della caserma sulmonese.

La Caserma ha avuto anche la denominazione di Caserma Umberto I in onore del re d’Italia e, la fotografia che vi proponiamo, ritrae una cerimonia nel piazzale risalente agli anni trenta, mentre la seconda immortala in Piazza Del Carmine le truppe militari le quali stanno sfilando per rientrare in caserma; la diapositiva è stata scattata negli anni 1936, 1937. Al centro si distingue il Podestà dell’epoca Girolamo Pettinelli, Podestà della città di Sulmona dal 12 novembre 1934 all’8 ottobre 1937; ricordiamo inoltre che Girolamo Pettinelli è stato anche Commissario della città di Sulmona dal 15 settembre 1934 al 6 novembre 1934. La fotografia può essere anche un mezzo di conoscenza, la quale immortala un’immagina ferma per sempre con il tempo che si ferma in maniera affascinante. La città di Sulmona, come tutta l’Italia, sarà insita nell’avventura fascista la quale durerà vent’anni. Sulmona ha avuto la sua realtà diretta e di collegamento con il regime di quegli anni.

Ricordiamo anche alcune visite di Benito Mussolini a Sulmona, fra le quali quella del 22 agosto 1923, quella di Re Vittorio Emanuele III datata giovedì 30 aprile 1925, in occasione dell’inaugurazione in Piazza XX Settembre della statua di Publius Ovidius Naso, quella del Prefetto Sacchetti il quale giunge in città nel 1932. Sulmona vanta una storia millenaria autorevole; può fregiarsi anche di un patrimonio fotografico il quale narra attraverso le immagini il mosaico degli avvenimenti avvenuti in città.

Andrea Pantaleo