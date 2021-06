C’era una volta Sulmona ..attraverso le immagini

Sulmona,7 giugno– Il nostro viaggio nella Sulmona raccontata attraverso le immagini continua.Ci fermiamo questa volta a Piazza Carlo Tresca, un tempo chiamato Piazzale Vittorio Emanuele II, altro luogo d’incontro e di sosta della città di Sulmona, poiché vicino alla villa comunale. Qui vi è il monumento ai caduti la cui prima pietra viene poggiata il 4 novembre 1921, proprio il giorno del quattro novembre, data nella quale entra in vigore l’armistizio siglato a Villa Giusti fra l’Italia e l’Austria Ungheria al termine della prima guerra mondiale, conflitto bellico che l’Italia vincerà assieme alle potenze alleate. La giornata dell’unità nazionale, delle forze armate, viene istituita nel 1919 al fine di celebrare e ricordare sempre la vittoria italiana nella prima guerra mondiale; al termine del conflitto l’Italia vede annettersi al suo territorio Trento e Trieste quale evento che viene considerato come processo di unificazione risorgimentale.

L’armistizio venne firmato alle 15.20 del 3 novembre 1918. Il “cessate il fuoco” sarebbe entrato in vigore alle 15 del 4 novembre, mettendo così ufficialmente fine alla Grande Guerra dopo quasi tre anni e mezzo. La città di Sulmona, proprio nell’anniversario del quattro novembre, intende realizzare il monumento ai caduti e in città si pone la prima pietra quale inizio della storica realizzazione monumentale. Molta è stata la partecipazione dei cittadini alla cerimonia come si nota dalle fotografie storiche le quali hanno immortalato l’evento sulmonese; i cittadini sentono il dovere di non mancare all’evento commemorativo dei caduti sulmonesi. L’idea di realizzare il monumento quale ricordo indelebile dei cittadini sulmonesi caduti nel corso della guerra, viene pensata da alcuni studenti dell’istituto magistrale i quali sono Umberto Giammarco, Michele Giampietro, Anna Di Rocco, unitamente al preside il professor Emidio Cetroni i quali, operando in città, riescono a coinvolgere molti cittadini nell’ambizioso e prestigioso progetto monumentale. Con il trascorrere del tempo verranno coinvolti gli amministratori municipali, i cittadini sulmonesi emigrati all’estero, i quali si adopereranno sin da subito mediante elargizioni in danaro.

Il monumento in onore e alla memoria dei caduti sulmonesi unirà tutto e tutti. Il piazzale nel corso dei secoli si è chiamato anche monumentum da destinarsi alla fondazione del convento degli Agostiniani. Si chiamerà in seguito piazzale Vittorio Emanuele II in onore del sovrano d’Italia, nato a Torino nel marzo del 1820, morto a Roma nel gennaio 1878, ultimo Re di Sardegna e primo Re d’Italia; egli realizza l’unificazione dell’Italia assieme ad altri illustri esponenti politici quali Camillo Benso conte di Cavour posto a guida del governo dei Savoia. In seguito la piazza si chiamerà Piazza Carlo Tresca alla memoria di tale illustre cittadino sulmonese giornalista, sindacalista, anarchico, dottore in giurisprudenza. Carlo Tresca in seguito giunge negli Stati Uniti d’America, nazione nella quale fonderà rinomati giornali e periodici, fra i quali ricordiamo il Proletario, la Plebe; in seguito dirigerà il giornale denominato Il Germe.

Carlo Tresca sarà assassinato in America nel gennaio del 1943 da alcuni sicari della mafia, dopo essere scampato a più d’una spedizione di morte ed attentati. Piazza Carlo Tresca con il suo monumento ai caduti ricorda i cittadini Sulmonesi partecipanti alla guerra che non sono tornati a casa, lasciando un vuoto incolmabile, un ricordo indelebile. I monumenti ai caduti, così come i cimiteri di guerra, sono la testimonianza più dolorosa di cosa siano state nel corso della storia le guerre. Sulmona, com’è noto, vanta una storia straordinaria: ogni angolo della città rappresenta un prezioso mosaico storico di avvenimenti imperituri.

Andrea Pantaleo

Fotografie tratte dal libro Sulmona in camicia nera immagini di un’epoca autore Giuseppe di Tommaso edito dalla casa editrice Emmetre Sulmona 2012.