C’era una volta Sulmona…. attraverso le immagini

Sulmona, maggio- Il nostro viaggio nella Sulmona narrata attraverso le immagini continua e giungiamo in Piazza Del Carmine nella quale vi è la secolare chiesa di Sant’Agata, in seguito denominata di Santa Maria del Carmelo ed anche del Carmine. Il luogo sacro subirà il terribile sisma del 1706. Piazza del Carmine è altro luogo di incontro, punto di riferimento della città di Sulmona, per socializzare e vivere istanti di pausa e riflessione.

Da Piazza del Carmine è possibile ammirare il vetusto acquedotto che fa da cornice a Piazza Garibaldi. La chiesa di Santa Maria del Carmelo, è insita nel territorio della Confraternita di Santa Maria di Loreto dal saio bianco cordone e mozzetta verdi, secolare confraternita Sulmonese, la quale organizza la cerimonia religiosa della Madonna che scappa in piazza la mattina della domenica di Pasqua. All’interno della chiesa si possono ammirare beni artistici di valore storico. Come dimostrano le fotografie storiche Piazza del Carmine in ogni epoca è stata sempre luogo d’incontro e socializzazione delle persone. Si notano le auto d’epoca parcheggiate e il chiosco dell’edicola come sempre collocato in Piazza del Carmine. Le foto ritraggono istanti storici e mondi ormai svaniti dal corso del tempo, ma fa sempre piacere riscoprire le immagini della Sulmona storica, di ieri, per vivere momenti particolari. In Piazza del Carmine, vi è stata anche la sede della Banca Agricola, con il primo presidente il quale è stato il barone Gennaro Sardi.

La banca Agricola Industriale inizia i lavori il 1 dicembre 1885; Gennaro Sardi è stato anche ideatore dell’istituto bancario sulmonese, nonchè primo direttore. La Banca Agricola si costituisce il 28 settembre 1885. Ricordiamo anche il primo storico consiglio di amministrazione della banca: barone Giuseppe Sanità Pres, V. Pres. barone Saverio Anelli La Rocca, Consiglieri Panfilo Zappi, Francesco D’Alessandro, Giuseppe Alicandri, Filippo Di Benedetto, Antonio Colaprete, Panfilo Russo. Segr. del Consiglio Nicola Capograssi, Sindaci effettivi Alfonso Bellei, Filippo Salutari, Giovanni De Matteis, Sindaci supplenti Luigi Lepore e Daniele De Panphilis, Arbitri avv. Felice Paparelli, avv. Fausto Faraglia, Prof. Francesco Perrotti. Direttore Barone Gennaro Sardi, Cassiere Antonio Finocchi, Segretario contabile Pasquale Speranza. La città di Sulmona è famosa anche nel mondo bancario per aver visto la fondazione in città di rinomati istituti di credito, i quali daranno lustro alla città di Sulmona. Ricordiamo anche l’altra storica banca della città di Sulmona, la Banca Popolare. Il primo Presidente dell’istituto è stato il marchese Panfilo Mazara; l’ultimo Presidente della banca popolare di Sulmona è stato il Marchese Vincenzo Mazara, l’ultimo Direttore il barone Federico Tabassi. Piazza Del Carmine oggi è ancora lì come sempre luogo di cultura, incontro, socializzazione, proseguendo il suo itinerario storico coinvolgente, appassionante.

Andrea Pantaleo

Fotografie tratte dal libro Sulmona in camicia nera immagini di un’epoca autore Giuseppe di Tommaso edito dalla casa editrice Emmetre Sulmona 2012. Fonte delle informazioni dal libro dal titolo la città di Sulmona autore Francesco Sardi De Letto volume VI pagine numeri 46, 47 edizioni della rivista circolo letterario