C’era una volta Sulmona ….attraverso le immagini

Sulmona, 12 maggio– Continuiamo a sflogliare le pagine e le foto della storia della città questa volta ci trasferiamo in ci trasferiamo in Viale Umberto I, oggi Viale Roosevelt, strada che ha visto oltre al passaggio e l’arrivo delle tappe del Giro d’Italia, anche le sfilate e le parate militari.

La presenza delle forze armate a Sulmona ha data remota. In queste fotografie vi proponiamo il I Battaglione del 123° Reggimento Fanteria che sfila di fronte al comandante il maggiore Anelli. La parata militare si è avuta il 28 aprile 1935 giorno della festa del patrono di Sulmona San Panfilo. Questa strada della città si chiamerà viale Umberto I in onore di Sua Maestà Re Umberto I detto il Re buono, figlio di Vittorio Emanuele II e di Maria Adelaide d’Asburgo Lorena; Umberto I secondo Re d’Italia è assassinato a Monza dall’anarchico Gaetano Bresci, tessitore di Prato, con tre colpi di pistola la sera del 29 luglio 1900, mentre si sta recando al palazzo reale di Monza, dopo aver assistito ad una manifestazione sportiva.

Il Re il 29 luglio 1900 è invitato a Monza alla cerimonia di chiusura di un concorso ginnico. Gaetano Bresci è immediatamente arrestato; il 29 agosto, ad un solo mese di distanza dall’attentato, viene condannato all’ergastolo. In seguito in data 22 maggio 1901 viene trovato senza vita nella sua cella nel carcere di Santo Stefano. Il regicidio creerà molta impressione e paura in Italia. I funerali di Umberto I vengono celebrati a Roma il 9 agosto. Umberto Ranieri Carlo Emanuele Giovanni Maria Ferdinando Eugenio di Savoia sale al trono il 9 gennaio 1878 e, al momento del regicidio, regna da ventidue anni; da trentadue è sposato con la cugina Margherita di Savoia. Il suo Regno d’Italia, terminato il glorioso Risorgimento, venuti a mancare i protagonisti fautori dell’Unità Nazionale vedono la nuova Italia, il nuovo Regno d’Italia, a trovarsi in un momento storico molto difficile da affrontare, causa di problemi economici e sociali molto difficili.

Dalla nuova Italia si attendono svolte storiche positive, la cosiddetta età dell’oro, invece si avranno depressioni economiche e problemi; tutto ciò genererà una lotta sociale durissima per il pane e il lavoro e, nella figura del nuovo Re d’Italia, si muoveranno tutti i rancori. L’attentato avvenuto a Monza nel luglio del 1900 sarà l’ultimo di una serie di azioni di prima linea contro il sovrano d’Italia: il primo si compie a Napoli nel 1878 quando un anarchico, tal Giovanni Passanante, si scaglia contro il Re con un pugnale, ma il colpo non va a segno, con la lama la quale si conficcherà nella gamba del primo ministro, il presidente del consiglio Benedetto Cairoli, il quale accorre in aiuto e in difesa del sovrano. Il secondo attentato si avrà quasi vent’anni dopo il 22 aprile 1897 da parte dell’anarchico tal Pietro Acciarito, il quale compie l’azione a Roma. L’attentatore armato di pugnale tenta di assassinare il sovrano ma fallirà la sua spedizione di morte. Umberto I di Savoia viene ricordato anche per aver gestito l’epidemia del colera prodigandosi in prima persona nei soccorsi, per aver promulgato il codice Zanardelli il quale apporterà delle riforme storiche notevoli, fra le quali l’abolizione della pena di morte. Il codice penale Zanardelli ha il nome del ministro di Grazia e Giustizia che ne promuove l’adozione, viene emanato con Regio Decreto il 30 giugno 1889 e sarà in vigore dal 1890 al 1930. Il codice del 1889 in seguito abolisce la pena capitale per tutta l’Italia.Continuando la storia di questa strada della città di Sulmona va precisato che, in seguito, è intitolata a Franklin Delano Roosevelt nato a New York nel gennaio del 1882, il quale è stato avvocato, senatore repubblicano degli Stati Uniti d’America, sottosegretario di Stato alla marina; è eletto alla Casa Bianca quattro volte negli anni 1932, 1936, 1940, 1944. Sarà integerrimo uomo di stato affrontando la grave crisi del 1929 con determinazione e successo e, in politica estera, realizza fondamentali relazioni con l’Unione Sovietica. Nel corso della seconda guerra mondiale, è presidente degli Stati uniti d’America, e sarà fra i protagonisti della vittoria finale degli anglo americani nei confronti della Germania. Lungo Viale Roosevelt, transita anche la processione del cristo Morto del venerdì santo, la quale effettua il giro della villa comunale nel suo lungo itinerario processionale. Ogni strada, piazza, vicolo, angolo di Sulmona, è ricco di avvenimenti storici che fanno parte del mosaico secolare della città.

Andrea Pantaleo

Fotografie tratte dal libro Sulmona in camicia nera immagini di un’epoca autore Giuseppe di Tommaso edito dalla casa editrice Emmetre Sulmona 2012