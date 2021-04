C’era una volta… Sulmona attraverso le immagini

Sulmona, 17 aprile– Il nostro viaggio nella storia della città , raccontata attraverso le fotografia d’epoca, ci ricordano avvenimenti, giornate, eventi straordinari. Restiamo ancora in Piazza Garibaldi, Piazza Maggiore, per raccontare altre giornate ma questa volta religiose e dedicate alle discipline sportive che hanno visto come protagonisti nella storia innumerevoli atleti. Preligiose .

Oltre alla Madonna che scappa in piazza la mattina della domenica di Pasqua, cerimonia religiosa allestita dalla Confraternita di Santa Maria di Loreto, piazza Garibaldi ha visto anche la celebrazione del IV Congresso eucaristico regionale, evento che si avrà a Sulmona nel settembre del 1932 durante il regime fascista. Il congresso eucaristico della chiesa cattolica ha la finalità di promuovere e rendere partecipi i fedeli, la società civile, della devozione del culto la conoscenza dell’Eucaristia. Sono caratterizzati da celebrazioni solenni di solito al termine del congresso stesso, momenti di preghiera, riti d’adorazione dinnanzi il Santissimo Sacramento, cerimonie religiose con il Santissimo Sacramento per le strade della città, ed anche con incontri e dibattiti di natura culturale legati all’Eucaristia. La città di Sulmona avrà il IV Congresso Eucaristico regionale che vedrà la partecipazioni dei fedeli giunti da ogni località, con la presenza di autorità civili, militari, religiose.

I questo momento storico Vescovo della Diocesi di Sulmona Valva è monsignor Nicola Iezzoni, il quale sarà vescovo di Sulmona per trent’ani dal 16 dicembre 1906 al 24 luglio 1936. Nato a Mutignano il 1 maggio del 1860 è eletto Vescovo da Sua Santità Papa Pio X e viene consacrato a Roma dal cardinale Francesco Satolli il 16 dicembre 1906. Nel corso del suo lunghissimo episcopato fonda il seminario delle missioni africane, ed una casa religiosa nella cittadina di Pratola Peligna. Muore il 2 maggio 1938 e viene tumulato nella chiesa di isola del Gran Sasso. Episcopato lungo quello di Nicola Iezzoni il quale è stato sempre vicino ai fedeli, alla città, con i valori cristiani. Piazza Garibaldi è stata protagonista anche nello sport, mondo che accomuna milioni di persone nel mondo e, nel 1933, il plateatico di Piazza Maggiore vedrà il saggio di ginnastica dell’Opera Nazionale Balilla, evento che richiamerà molte persone in città.

Spalti gremiti ovunque in ogni ordine di posto dalle persone intervenute le quali acclamano, omaggiano i giovani Balilla, che eseguono numeri di ginnastica molto impegnativi. Durante il regime fascista vi è stata l’Opera Nazionale Balilla per l’assistenza e per l’educazione fisica e morale della gioventù (nome esteso, nota come Opera nazionale Balilla, in sigla ONB) è stata un’organizzazione dedicata ai giovani insita nel Regno d’Italia, la quale viene istituita quale ente morale nel corso del ventennio fascista, mediante la legge 3 aprile 1926 n. 2247; sarà controllata direttamente dal Capo del Governo e alle dirette dipendenze del Ministero dell’Educazione Nazionale. Dal 1937 l’Opera Nazionale Balilla verrà inserita nella Gioventù Italiana del Littorio. Il termine Balilla è legato ad un avvenimento secolare particolare: è il nome di un fanciullo che, col suo gesto di ribellione, accende la prima scintilla dell’insurrezione che scaccia gli Austriaci da Genova, nel 1746. I Balilla nel regime fascista sono stati i ragazzi d’età compresa fra gli otto e i quattordici anni, organizzati in formazioni di tipo paramilitare nell’Opera Nazionale Balilla. Piazza Maggiore, ancora una volta, è protagonista anche di questi avvenimenti riportati fotograficamente nel libro dal titolo Sulmona in camicia nera immagini di un’epoca dell’autore Giuseppe di Tommaso, con il saggio introduttivo curato da Enzo Fimiani, a cura di Beatrice Ricottili e Roberto Carrozzo, edito dalla casa editrice Emmetre Sulmona 2012. In questo momento storico, quando in città si hanno il IV Congresso Eucaristico regionale ed il saggio di ginnastica dell’Opera nazionale Balilla, è podestà della città Guido Bellei il quale sarà Commissario dal 9 agosto 1930 all’8 settembre 1934, Podestà della città dal 9 settembre 1930 al 4 settembre 1934. Ricordiamo che, la figura del Podestà, è introdotta mediante il Regio Decreto 3 settembre 1926 n. 1910. Storie, avvenimenti, fotografie immortali, quelle di Piazza Maggiore che ancora oggi destano emozioni, ricordi imperituri. Una Piazza quella Garibaldi che ha visto anche comizi politici di indimenticabili ed autorevoli esponenti politici. Piazza Maggiore è mosaico di storia prestigiosa ed immortale,

Andrea Pantaleo

Fotografie tratte dal libro Sulmona in camicia nera immagini di un’epoca autore Giuseppe di Tommaso edito dalla casa editrice Emmetre Sulmona 2012