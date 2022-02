C’era una volta Sulmona attraverso le immagini /3

Sulmona,28 febbraio- Il nostro viaggio nella storia della città di Sulmona raccontata attraverso le immagini continua. Questa volta vi proponiamo una fotografia scattata dinnanzi il Palazzo della Santissima Annunziata, la quale ha immortalato gli appartenenti della sezione Sulmonese dell’Associazione Nazionale Bersaglieri, evento avutosi in città negli anni trenta. Al centro dello scatto fotografico è presente, con la fascia Raffaele Del Basso Orsini, mentre sulla sua destra, collocato in basso, vi è Francesco Canzanelli. La città di Sulmona come tutta l’Italia vanta una storia militare illustre; numerose sono ancora oggi le Associazioni Combattentistiche e d’arme presenti ed operanti in città. I bersaglieri sono un celebre ed immortale reparto dell’esercito italiano, del settore militare della fanteria. L’anno di fondazione è il 1836; il 18 giugno si festeggia la fondazione del corpo militare il quale è fondato da Carlo Alberto di Savoia Re di Sardegna.

I primi reparti sono costituiti da quattro compagnie le quali confluiscono nel primo battaglione; il battesimo di fuoco, per quanto concerne le operazioni belliche, avviene durante la battaglia di Goito dell’otto aprile 1848, nel corso della prima guerra d’indipendenza italiana. Gli anni 1848 – 1849 vedono i bersaglieri ampliare i reparti militari con l’aggiunta del secondo battaglione, poi altri tre, ed in seguito altri due. Con il trascorrere del tempo i battaglioni diventano sempre più numerosi sino a raggiungere il comando di brigata. Con l’avvento del nuovo Regno d’Italia si avranno ulteriori modifiche di rilievo. Con il Regio Decreto 13 gennaio 1861 si costituiranno 36 battaglioni attivi e 6 battaglioni deposito; operazioni ed incarichi prestigiosi aumentano con i bersaglieri i quali verranno impiegati anche per la lotta al brigantaggio. Una delle pagine fra le più gloriose per i bersaglieri è la presa di Roma, nel corso degli avvenimenti dell’unità ed unificazioni dell’Italia. Il 20 settembre del 1870, passata alla storia e nota anche come la breccia di Porta Pia, operazione militare a seguito della quale si avrà la fine, il tramonto dello Stato Pontificio.

I bersaglieri sono protagonisti nelle due guerre mondiali combattutesi nel XX secolo. Nella prima guerra mondiale ricordiamo la data del 3 novembre 1918 quando i bersaglieri, partendo da Venezia giungono a Trieste, per raggiungere il Colle di San Giusto, e deporre il primo tricolore italiano alle donne di Trieste. Nella seconda guerra mondiale i bersaglieri saranno presenti nel fronte greco albanese, in Jugoslavia, in Russia. Saranno in prima linea anche durante la guerra di liberazione. Pagine storiche della nostra Italia che dovranno sempre ricordarsi con deferenza e rispetto.

Andrea Pantaleo

La fotografia è tratta dal libro Sulmona in Camicia Nera immagini di un’epoca autore Giuseppe Di Tommaso edito dalla casa editrice Emmetre Sulmona