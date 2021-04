C’era una volta…. Sulmona attraverso le immagini

Sulmona, 22 aprile– Il nostro viaggio nella storia della millenaria Sulmona continua sempre con la fotografia protagonista. Lasciamo Piazza Maggiore e ci spostiamo lungo Corso Ovidio, che ha il nome del poeta latino Publius Ovidius Naso, per andare a vedere altre immagini fotografiche d’altri tempi. Le fotografie che vi proponiamo ritraggono il Quadrivio com’era allora e Corso Ovidio nell’ingresso nord negli anni trenta del XX secolo. Corso Ovidio da sempre è considerato un salotto della città Nelle fotografie si scorgono negozi, attività dell’epoca, che magari oggi non esistono più, ma che sono stati immortalati in questi scatti fotografici.

La Sulmona di ieri desta fascino e le fotografie d’epoca non appassionano solamente fotografi professionisti e amatoriali, ma l’intera società civile. Si scorge l’istante della storia fermato e immortalato nello scatto fotografico, con le persone che vestono la moda dell’epoca, indossando capelli a falda, abiti gessati, scarpe della moda del momento. La moda degli anni trenta ancora oggi è in voga se sol si pensa agli abiti charleston e quelli dei gangster dell’epoca; l’abbigliamento degli anni trenta è caratterizzato da maniche a sbuffo, vita alta segnata da una cintura, grandi colletti e spalline. Nell’epoca precedente per una donna portare i pantaloni poteva rivelarsi una scelta azzardata,

Il centro storico della città di Sulmona è considerato dagli esperti uno dei migliori per conservazione e manutenzione dell’intero Abruzzo.Un patrimonio architettonico quello di Sulmona che appartiene all’intera società . Corso Ovidio è la strada principale di Sulmona, del suo centro storico, ed ha inizio da Porta Napoli sino a Piazza Carlo Tresca. Da sempre è luogo di passeggio, incontro, relazioni sociali. Passeggiando lungo Corso Ovidio è possibile ammirare alcuni palazzi storici e il fabbricato immobiliare che abbraccia Piazza XX settembre, Corso Ovidio, Via Panfilo Mazzara, Via Carrese, appartenuto alla famiglia dei Merolini o Merlino ed anche Merolino, considerata una delle più potenti genie vissute nella città di Sulmona, esiliata in quel di Lanciano per la storica, secolare rivalità con i Quatrario, anch’essi esiliati a Ortona a Mare.

Per almeno due secoli queste famiglie che comandano due distinte fazioni di genie sono in lotta per il potere sulla città. Nella lista del 21 dicembre 1572, la quale prova lo storico censimento sulle famiglie Sulmonesi tenutosi in città, vede i Merolini esser manchevoli, molto probabilmente perché già esiliati a Lanciano. La città di Sulmona nella sua storia ha un itinerario storico il quale rimonta a millenni, partendo dalle origini neolitico italiche, per transitare nello sviluppo dell’epoca romana, sino alla decadenza medioevale, per poi tornare alla rinascita ed allo splendore grazie al prestigio che conferirà alla città Federico II di Svevia con il quale Sulmona avrà il Giustizierato d’Abruzzo, per poi transitare al rinascimento sino a giungere ai nostri giorni. Una città la quale nel corso della storia può fregiarsi di aver avuto eminenti uomini di pensiero, cultura, politici di primo piano, poeti, pro notari del regno. Le origini della città sono anche oggetto d’una leggenda nella quale si racconta che Solimo, compagno di Enea, dopo un lungo viaggio approda nelle coste di quella che oggi è la regione Lazio e, una volta lasciato il suo amico Enea, Solimo inizia a dirigersi all’interno dei territori del suolo italico, giungendo nella conca peligna. Egli deciderà di fondare una città che chiamerà Solimona, Sulmona, la quale è la culla di Publius Ovidius Naso immortale poeta e scrittore. Ovidio nasce da una famiglia ascritta all’ordine equestre nel marzo del quarantatre avanti cristo, ed è autore di opere celebri e famose in tutto il mondo. La sua produzione è molto ampia: Metamorfosi, Medea, Amores, Heroides, Ars Amatoria, Remedia amoris, Medicamina faciei femineae, Fasti, Tristia, Epistulae ex ponto, Halieutica, Ibis, tutte a costituire un mosaico illustre di Ovidio con la sua genialità. Ovidio rappresenta una storia illustre: può essere considerato uno degli ambasciatori fra i più autorevoli della millenaria città di Sulmona, una delle massime espressioni di cultura.

Andrea Pantaleo

Fotografie tratte dal libro Sulmona in camicia nera immagini di un’epoca autore Giuseppe Di Tommaso edito dalla casa editrice Emmetre Sulmona 2012