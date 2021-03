C’era una.. volta: Sulmona attraverso le immagini (2^ parte)

Sulmona,12 marzo– Il nostro viaggio nella storia di Sulmona attraverso le immagini continua, e rimaniamo in Piazza Maggiore, la più grande della città, e fra le prime in Italia per dimensioni. Questa piazza è stata protagonista anche di parate militari come quella con il passaggio della cavalleria che, nel corso della storia innumerevoli, emozionanti, indimenticabili azioni ed operazioni militari ha realizzato.La città ha visto nel corso della sua storia anche la presenza delle forze armate, le quali hanno lasciato un ricordo positivo e fondamentale per l’economia del territorio.

La storia della cavalleria italiana è vetusta e prestigiosa, le cui origini risalgono al 1569, con l’istituzione della Cavalleria feudale su “Squadrone di Piemonte” e “Squadrone di Savoia”. Nel 1570 vengono formate 6 compagnie di Milizia paesana a cavallo e nel 1571 altre 6 compagnie di Milizia paesana a cavallo. Il primo reggimento d’ordinanza della cavalleria si istituisce nel gennaio del 1683, cui seguiranno la nascita di altri reggimenti. La cavalleria Sabauda ha la sua prima azione, il così chiamato battesimo di fuoco, nel corso fra la fine del XVII e l’inizio del XVIII secolo, ed in particolare si rimembra in maniera indelebile la battaglia della Marsaglia dell’anno 1693, detta anche di Orbassano, durante la Guerra della Grande Alleanza. La battaglia della Marsaglia vede la cavalleria dell’esercito sabaudo contrapporsi alle truppe francesi. Itinerario storico avvincente il quale giunge all’unità d’Italia quando, nel 1860, i reggimenti sono 17 di cui cinque sono impiegati nell’immortale presa di Roma del 1870; alla fine del XIX secolo vengono istituiti anche i reparti della cavalleria coloniale. All’indomani della grande guerra, la prima guerra mondiale, la cavalleria vede ancora altro aumento dei reparti i quali giungono alla cifra di 30 reggimenti di cui 12 fra cavalieri, dragoni e lancieri, 18 cavalleggeri che, nel corso delle ostilità, saranno appiedati e dislocati in altri reparti fra i quali l’aviazione, la quale avrà il suo asso leggendario ed immortale Francesco Baracca.

A seguito della ritirata di Caporetto la cavalleria verrà nuovamente collocata a cavallo, secondo la sua tradizione secolare, con il compito di proteggere i reparti in ritirata dall’offensiva dei reparti austriaci. Conclusa la guerra la cavalleria verrà ridotta a 12 reggimenti mantenuti sempre a cavallo, al fine di rispettare la secolare tradizione del reparto militare. Fra le ultime memorabili cariche della cavalleria ricordiamo quelle compiute in Russia nel 1942, in Jugoslavia nel sempre nel 1942. Seguiranno le trasformazioni da cavalleria a cavallo in meccanizzata; oggi, nell’Italia Repubblicana, la cavalleria è completamente meccanizzata, ma permangono ancora reparti a cavallo perché la storia, il fascino, non siano completamente tramontati. Fra i reparti a cavallo ricordiamo il reggimento Lancieri di Montebello un’unità dell’arma di cavalleria dell’Esercito italiano. Oggi appartiene alla specialità “cavalleria di linea“; attualmente è inquadrato nella Brigata meccanizzata “Granatieri di Sardegna” di cui costituisce la pedina esplorante. Il reparto di costituisce nel 1859 a seguito del Regio Decreto 25 agosto 1859, con tre squadroni i quali provengono dai reggimenti Novara Aosta e Monferrato; il nome ha origine dalla leggendaria battaglia di Montebello combattuta il 20 maggio 1859, proprio nella città di Montebello nella quale gli alleati franco-piemontesi sconfiggono gli austriaci, nel corso della seconda guerra d’indipendenza. In data 6 giugno 1860 il reparto transita alla specialità Lancieri, mutando la denominazione in Reggimento Lancieri di Montebello. Da ricordare anche il Reggimento Corazzieri dell’Arma dei Carabinieri, con i reparti a cavallo per il fascino e la gioia dei cittadini. Famose sono le loro parate militari.

La formazione militare dei Corazzieri, la cui alba radiosa ha inizio nell’anno 1557, è stata guardia d’onore del sovrano del Regno di Sardegna sino al 1861, poi guardia d’onore del Re d’Italia dal 1861 al 1946. Oggi nella Repubblica Italiana, sono le guardie d’onore del Presidente della Repubblica sempre a cavallo, come tradizione secolare vuole e prevede, quale reparto specializzato dell’Arma dei Carabinieri. Il reparto, si reintrodurrà nel palazzo del Quirinale in data 11 maggio 1948, quando si insedierà il presidente della Repubblica Luigi Einaudi, il quale procederà a ripristinare lo squadrone carabinieri guardie; il motto dei Corazzieri è “Virtus in Periculis Firmior” ossia il “coraggio diventa più forte del pericolo”. La cavalleria è immortalata anche nell’affascinante mondo del cinema e, fra i film divenuti celebri, ricordiamo quello del 1936 dal titolo cavalleria, del regista Goffredo Alessandrini, con Amedeo Nazzari e Elisa Cegani. Sulmona con la sua piazza Maggiore, oggi Piazza Garibaldi, è stata protagonista in tante occasionjanche con la presenza della cavalleria a riprova del significato prpfondo di quel legame che ha sempre unito la città alle Forze Armate

Andrea Pantaleo

Fotografie tratte dal libro Sulmona storie di Piazza Maggiore autore Giuseppe Di Tommaso Accademia degli Agghiacciati Sulmona 1995