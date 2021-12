Centro sinistra in Regione: subito un tavolo permanente per il PNRR

Sulmona,18 dicembre -“Nei giorni scorsi abbiamo formalizzato in sede di Conferenza dei Capigruppo la richiesta di istituire un tavolo permanente per la gestione efficace e condivisa del PNRR, quale luogo di confronto e coordinamento del Consiglio”, così i capigruppo del Pd, di Legnini Presidente, Abruzzo in Comune e Gruppo Misto, Silvio Paolucci, Americo Di Benedetto, Sandro Mariani, Marianna Scoccia

. “In questo momento in cui è necessario costruire la più efficace e tempestiva strategia di azione per assicurarsi un’ampia e variegata mole di risorse del PNRR, serve uno strumento di supporto operativo per la neonata cabina di regia regionale, affinché il lavoro sul Piano non sia burocratico, ma snello, efficiente e capillare – riprendono i capigruppo – Bisogna cominciare subito e procedere speditamente, recuperando i tempi che altre regioni hanno già ottimizzato, portando avanti la progettazione su tutti i settori. È dunque più che indispensabile uno spazio ove costruire insieme il futuro della regione, perché la sfida sul PNRR va condotta e vinta in modo corale.

Le risorse che saranno investite sui territori, dovranno essere una risorsa e non un debito per le generazioni più giovani, per questo serve un tavolo di confronto, ma strutturato per l’azione. Un tavolo che restituisca anche la dovuta centralità al Consiglio regionale, che deve essere interprete nella discussione, visto che rappresenta la nostra comunità e che il PNRR è il più grande piano di investimenti per il rilancio dell’Abruzzo in questo momento di ripresa”.