Centro Abruzzo: una bella lezione di solidarietà che arriva dal territorio

Sulmona, 29 aprile– Comuni del Centro Abruzzo rispondono alla chiamata del Comune di Sulmona e centrano l’obiettivo dell’acquisto di una postazione radiologica mobile per il reparto di Radiologia dell’ospedale dell’Annunziata. Il macchinario consentirà ai medici e ai tecnici del reparto di eseguire raggi e analisi radiologiche specifiche evitando ai pazienti di spostarsi da un reparto all’altro, diminuendo così il rischio di contagio da Coronavirus. La raccolta fondi è stata avviata per il tramite di Cogesa, che ha chiesto ai Soci di contribuire alla buona causa.

“Sin dall’inizio di questa emergenza i sindaci in prima linea hanno da subito affrontato le varie problematiche ritrovando anche una condivisione nelle scelte più importanti per tutelare e garantire le comunità oltre anche le proprie funzioni. La solidarietà è il sentimento che sta prevalendo a tutti i livelli ed è un valore da cui ripartire. I soci hanno dato parere favorevole alla raccolta fondi e per questo vanno ringraziati anche i tanti Comuni dell’aquilano gestiti da Cogesa, che però, per ovvie ragioni di vicinanza geografica con l’ospedale dell’Aquila, hanno preferito non partecipare direttamente. Un grazie ai Comuni che hanno deciso di contribuire, ognuno per le possibilità del proprio Comune, andando anche oltre le più rosee aspettative, per migliorare l’attività del nostro ospedale” Afferma il sindaco Annamaria Casini.

Soddisfatto l’assessore alle Partecipate e al Bilancio Stefano Mariani, che ha portato avanti l’iniziativa: “Il Cogesa” spiega l’assessore “ha raccolto immediatamente la nostra proposta e si è fatta parte attiva sostenendo la promozione dell’iniziativa e contribuendo concretamente con una donazione pari al 50% della spesa. I soci hanno risposto altrettanto positivamente e non si sono tirati indietro dando segnali concreti. Siamo molto soddisfatti per la risposta positiva e molto celere dei vari Comuni, del resto la lettera di richiesta l’abbiamo inviata poco prima delle vacanze pasquali e in pochissimi giorni hanno risposto in tanti. In un periodo di emergenza sanitaria senza precedenti, come quello che stiamo vivendo, che non lascia spazio a progetti o programmi di lunga scadenza per l’imprevedibilità della diffusione del virus, è fondamentale contribuire con azioni concrete e sostenere i settori che sono maggiormente impegnati “sul fronte”. Nel ringraziare tutti i sindaci” conclude l’assessore Mariani “estendo anche un infinito grazie agli operatori sanitari per tutto quello che stanno facendo da settimane per noi tutti”.

Hanno contribuito alla raccolta fondi con 500 euro i sindaci:

Giuseppe Lo Stracco (Bugnara); Marianna Scoccia (Prezza); Andrea Scarnecchia (Barrea).

Con 300 euro i sindaci: Pasquale Franciosa (Pettorano sul Gizio); Antonella Di Nino (Pratola Pelogna); Angelo Caruso (Castel di Sangro)

Con 200 euro i sindaci: Fabio Camilli (Acciano); Giovanni Di Mascio (Campo di Giove); Sandro Chiocchio (Cocullo); Guido Angelilli (Pacentro); Mauro Leone (Rocca Pia); Enrico Pace (Roccacasale); Celestino Bernabei (Secinaro); Fernando Gatta (Villalago); Carmine Presutti (Vittorito); Antonio Silveri (Ofena); Rodolfo Marganelli (Goriano Sicoli).

Con 250 il sindaco Luciano Mucciante (Castel del Monte) e il sindaco Fabio Santavicca (Santo Stefano di Sessanio)

Con 150 euro il sindaco Mario Ciampaglione (Cansano);

Con 100 euro i sindaci: Cristian Colasante (Introdacqua); Luigi Fasciani (Molina Aterno); Marco Moca (Raiano); Giovanni Mastrogiovanni (Scanno)

