Centro Abruzzo sempre piu’ verde

Lago di Scanno,Monte Genzana e Velino Sirente nuove aree protette

Sulmona, 28 dicembre– L’Abruzzo sempre piu’ verde e protetto. Ieri sera il Ministro per l’Ambente Sergio Costa , ha firmato ieri sera i decreti per l’istituzione di 92 nuove aree protette. Lo ha annunciato lo stesso ministro a margine della conferenza stampa di fine anno Si tratta di Zone di speciale conservazione (Zsc) in Puglia, Molise, Abruzzo e Basilicata. Di queste 92 Zsc, 24 sono in Puglia, fra le quali le Isole Tremiti e la Foresta Umbra. In Molise ce ne sono 25: le più importanti sono le foci del Tringo e del Biferno. La regione con più Zone è l’Abruzzo, con 42: fra le altre ci sono il Lago di Scanno, il Sirente-Velino, il Monte Genzana e il Parco dei Simbruini.(h. 17,30)