Centro Abruzzo: negli uffici postali di Roccaraso, Pacentro e Introdacqua torna l’apertura a sei giorni

Sulmona, 13 maggio– Poste Italiane prosegue nel programma di ripristino delle consuete giornate di apertura e degli orari pre Covid negli uffici postali della Valle Peligna.A partire da domani, giovedì 14 maggio, gli uffici postali di Introdacqua e Pacentro, che avevano temporaneamente rimodulato i giorni di apertura al pubblico, torneranno operativi dal lunedì al sabato. In Alto Sangro, torna alla consueta apertura a sei giorni l’ufficio postale di Roccaraso.

Inoltre, dalla scorsa settimana, l’ufficio postale di piazza Brigata Maiella a Sulmona è tornato alla consueta apertura “doppio turno” fino alle 19.05 (il sabato fino alle 12.35) e la sede di Scanno ha ripristinato il calendario dal lunedì al sabato.

A Sulmona, oltre all’ufficio postale di piazza Brigata Maiella, sono disponibili con orario antimeridiano anche la sede di via della Cornacchiola(Sulmona 3) dal lunedì al sabato e la sede di via Montenero (Sulmona 2) nei giorni martedì, giovedì e sabato.

Poste Italiane coglie l’occasione per ribadire l’invito ai cittadini ad entrare negli uffici postali esclusivamente per il compimento di operazioni essenziali e indifferibili, in ogni caso avendo cura, ove possibile, di indossare dispositivi di protezione personale; di entrare in ufficio solo all’uscita dei clienti precedenti; tenere la distanza di almeno un metro, sia in attesa all’esterno degli uffici che nelle sale aperte al pubblico.