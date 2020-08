Centri storici delle città d’arte all’Abruzzo niente fondi. Perché ?

Premiate 29 città in gran parte delle Regioni del centro nord.E’ bene che la Regione faccia sentire, subito, la sua voce, chieda che vengano rivisti i criteri di assegnazione dei fondi

Sulmona,14 agosto- La notizia è questa. Nel Decreto “Agosto”, approvato “salvo intese tecniche”,dal Consiglio dei Ministri venerdì scorso ed atteso, in questi giorni, in pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è previsto uno stanziamento di 500 milioni di euro, per il bonus, a fondo perduto, alle attività commerciali dei centri storici “delle città d’arte”che a giugno 2020 hanno subito un calo di fatturato di almeno il 33%, per l’assenza di stranieri.

La finalità del provvedimento, secondo il Ministro dei Beni Culturali Franceschini, è quella di sostenere le città d’arte del nostro Paese che “stanno particolarmente soffrendo della contrazione del turismo internazionale” per cui “è necessario sostenere chi vive e lavora in queste realtà,favorendo la vitalità del tessuto commerciale”. Si tratta di un aiuto a queste realtà,nell’attuale difficile momento dovuto alla crisi sanitaria ed al distanziamento sociale, al fine di trovarsi preparati quando i visitatori di tutto il mondo torneranno a visitare le nostre città d’arte.

Il contributo a fondo perduto è previsto per le attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico dei centri storici dei comuni capoluoghi di provincia che, secondo le ultime rilevazioni effettuate dall’Istat hanno registrato, prima dell’emergenza Covid 19, una riduzione della presenza di turisti stranieri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti.

Anticipazioni di stampa informano che, attualmente, sono 29 le città, ad alta vocazione turistica a beneficiare del contributo, a fondo perduto, per i centri storici. In testa alla graduatoria, ovviamente, c’è Venezia, seguita da Firenze…al terzo da Verbania, Siena, Pisa…Roma, Como, Verona, Milano. E’ bene precisare che ben 20 città sono collocate nelle regioni del Centro-Nord e le restanti 9 al Sud (compresa la Sicilia che fa registrare ben 5 capoluoghi che beneficieranno del contributo!). Rimangono fuori regioni come la Calabria, l’Umbria, il Molise, il Friuli Venezia Giulia ed, ovviamente, l’Abruzzo!

Per accedere al fondo perduto gli operatori che svolgono attività di vendita di beni o servizi al pubblico, in forma imprenditoriale, devono aver subito un calo di fatturato di almeno un terzo, rispetto a quello del 2019. Tutto ciò sulla base della recente esperienza del “fondo perduto” riconosciuto dal decreto Rilancio alle partite Iva, con fatturato fino a 5 milioni di euro. L’importo massimo del contributo è di 150 mila euro e, per i ristoratori non è cumulabile con quello che sarà previsto per chi acquista prodotti made in Italy al 100%.Non bisogna essere facili profeti per prevedere che le polemiche saranno copiose, soprattutto provenienti dalle regioni e dalle città rimaste fuori dai finanziamenti. L’esclusione della nostra Regione e di città come l’Aquila, con un centro storico sicuramente da rivitalizzare, subito dopo il terremoto del 2009, o di Sulmona, con la sua tradizione storica ad alta intensità turistica e della stessa Valle Peligna è assolutamente inaccettabile!

E’ bene quindi che la Regione faccia sentire, subito, la sua voce, chieda che vengano rivisti i criteri di assegnazione dei fondi, eventualmente aumentarli in modo consistente, ed i parlamentari abruzzesi prendano l’impegno che,in sede di conversione del decreto, vengano inserite, nei finanziamenti, le città d’arte dell’Abruzzo.

Nicola Primavera