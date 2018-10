Centrale Snam: per Pietrucci (Pd) la mobilitazione prosegua

Sulmona 29 ottobre– “Fa specie ascoltare dal Presidente del Consiglio del governo del cambiamento il disinvolto via libera al gasdotto Tap, direttamente connesso alla realizzazione della centrale a compressione a Sulmona e del tracciato del metanodotto che attraverserà le aree dell’Appennino, tutte ad alto rischio sismico, che già hanno dovuto sopportare i terribili effetti delle scosse del 2009, del 2016 e del 2017”. E’ quanto dichiara il Consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci (Pd) che aggiunge: “Non sono servite le proteste della popolazione e le ripetute sollecitazioni rivolte agli ultimi presidenti del Consiglio, compreso ovviamente Conte: occorre che la mobilitazione continui e che la facciano propria anche i rappresentanti del territorio dei partiti di maggioranza, perché la battaglia deve oltrepassare gli steccati politici, è una battaglia per la sicurezza e la tranquillità delle popolazioni, di un pezzo di Italia che sta morendo sottoposto com’è alla distruzione del terremoto e alla difficoltà di vivere le aree interne. Non occorre che a questo si sommi la spada di Damocle di una infrastruttura la cui solo presenza desterebbe apprensione in territori come i nostri, ad altissimo rischio sismico”. “Dove sono finiti i pentastellati che erano con me in questa battaglia contro il gasdotto? Si sono ammutoliti?, si chiede Pietrucci che conclude: Non vorrei davvero che il cambiamento predicato da questo governo sia quello tragico e paradossale del Gattopardo: tutta cambia perché nulla cambi”. (h. 14,15)