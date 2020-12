Centrale Snam: Di Girolamo(M5S): “Ribadisco opera dannosa”

Ferma presa di posizione della senatrice che definisce anche l’iniziativa in contrasto con prospettive economiche del territorio. Ora però è necessario che tutti i partiti e i rappresentanti abruzzesi in Parlamentoe ma anche la Regione facciano la loro parte fino in fondo-

Sulmona, 4 dicembre– Non posso che condividere in pieno il parere negativo espresso dal Comune di Sulmona nella Conferenza dei Servizi tenutasi ieri mattina, nonostante l’assenza della ASL, impegnata da mesi sull’emergenza da covid-19 ed impossibilitata quindi ad espletare l’istruttoria per il rilascio del parere igienico sanitario.Lo dice la senatrice Gabriella Di Girolamo(M5S) commentando i risultati della conferenza di servizi “Parlare di una VIA vecchia di nove anni con parere positivo- ha aggiunto Di Girolamo- in un territorio che nell’ultimo decennio ha conosciuto innumerevoli criticità che la costruzione della centrale di spinta SNAM andrebbe soltanto ad aggravare, per giustificare il rilascio dell’Autorizzazione integrata ambientale (AIA) significa essere forse pochi attenti alle tante documentazioni presentate che certificano l’assoluta ineguatezza di questo territorio ad ospitare l’inutile oper

Mi sorprende Regione Abruzzo, la quale non si oppone al rilascio dell’AIA, nonostante la relazione scritta a tre mani dal Parco Maiella Morrone, Parco Nazionale d’Abruzzo e la Riserva Naturale del Monte Genzana Alto Gizio che certifica la presenza dell’orso marsicano in Località Case Pente e definisce l’area “un corridoio ecologico di fondamentale importanza, tra la rete di aree protette, ai fini della realizzazione di un contesto di meta-popolazione per la specie, condizione necessaria ed indispensabile per diminuire l’attuale rischio di estinzione”. Come non dà l’importanza che merita né al DPR 8 settembre 1997 n357 art 5” che disciplina il caso di interventi non direttamente connessi con il sito ma che possono avere incidenza significante sul sito stesso (i Parchi)” né alle linee guida per la valutazione di incidenza, G.U serie generale n.303 del 28 12 2019 che indica nel rumore e la fonte luminosa continua, motivi seri per compromettere la sopravvivenza della specie protetta dell’orso marsicano.

L’Abruzzo è una regione Verde che ha proprio nella genuinità naturalistica dei suoi Parchi, con le unicità della flora e della fauna, probabilmente la maggiore ricchezza per un rilancio economico. Sarebbe disastroso comprometterla.Non è stato un Governo a maggioranza M5S che ha autorizzato l’opera, e non dobbiamo iniziare a parlare oggi di sviluppo sostenibile e impianto innovativi in campo energetico come dice il Sindaco di Sulmona, perché lo stiamo già facendo. L’Abruzzo è tra le regioni dove è in progetto la realizzazione di una Green Valley per la produzione e consumo di idrogeno verde, e ancora, tra le iniziative del Governo, Ecobonus 110%, Decreto Clima, investimenti sulla mobilità sostenibile e le Comunità Energetiche le quali il gruppo di Attivisti del Movimento 5 Stelle di Sulmona ha proposto un Mozione da far raccogliere in Consiglio Comunale per impegnare il Comune ad aprire uno sportello informativo e mettere a disposizione edifici pubblici per attuare questa importantissima novità.

Per quanto nelle mie possibilità continuerò a percorrere ogni strada che porti a scongiurare la realizzazione della Centrale di compressione e il metanodotto “Rete Adriatica” annesso”.