Centrale gas: la Regione proporrà ricorso al Consiglio di Stato contro sentenza Tar Lazio

Sulmona, 23 settembre– La Giunta regionale, nel corso della riunione di oggi che si è svolta a L’Aquila sotto la Presidenza di Marco Marsilio, ha deciso di conferire l’incarico al collegio difensivo composto dall’avvocato regionale Stefania Valeri e dall’avvocato Vincenzo Cerulli Irelli per proporre appello e istanza di sospensiva, al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar Lazio.

Si tratta del giudizio incardinato dalla Regione Abruzzo contro la Presidenza del consiglio dei Ministri, il ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo nonché nei confronti di Snam rete gas.

La Regione, in primo grado, aveva impugnato la delibera del consiglio dei Ministri con cui è stato superato il dissenso manifestato, dalla stessa Regione Abruzzo e dal Comune di Sulmona, in sede di Conferenza dei servizi ed è stata deliberata la prosecuzione del progetto per la costruzione della centrale di compressione gas di Sulmona. Alla base delle motivazioni di appello vi è il contrasto con i principi elaborati dalla giurisprudenza europea e dallo stesso Consiglio di Stato in materia.(h. 17,00)