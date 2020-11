Sulmona,7 novembre- Per celebrare il centenario della nascita del Maestro Italo Picini, il giorno 9 Novembre p.v. alle ore 16,00 in via P. Mazara, 40 a Sulmona (Aq), presso la Pinacoteca Provinciale a lui intitolata, dopo l’installazione della targa si procederà allo scoprimento del drappo.

Alla cerimonia saranno presenti il Sindaco di Sulmona Anna Maria Casini, la Provincia dell’Aquila con il consigliere Anmftra. Ramunno ed il Presidente dell’Archeoclub d’Italia sede di Sulmona Prof. A. Bencivenga.

Per il rispetto delle normative anti-Covid l’intera cerimonia si svolgerà nel cortile della sede della provincia dell’Aquila alla presenza delle autorità invitate e dei giornalisti accreditati.

Un ringraziamento particolare al personale della Provincia dell’Aquila, al Comune di Sulmona, al Prof. Fabio Maiorano per la collaborazione prestata ed alla ditta “Stati marmi e graniti” nella persona del titolare Nico che ha omaggiato la famiglia Picini del manufatto.

Italo Picini ( scheda)

Nato a Bugnara nel 1920, morto a Sulmona 2016. Ha frequentato la Scuola d’Arte di Sulmona e l’Istituto d’Arte dì Firenze, con una borsa di studio del Ministero dell’Educazione Nazionale. E’ stato Preside titolare dell’Istituto d’Arte di Sulmona. dopo avervi insegnato Pittura. Disegno e Arte del Tessuto. Si è dedicato al recupero e al rilancio della tessitura artistica abruzzese (Pescocostanzo) con lusinghieri consensi dalla critica specializzata e primi premi Nazionali e Internazionali. Per tale attività il Ministero della Pubblica Istruzione lo ha comandato ad insegnare Tecniche Espressive delle Tradizioni Popolari Abruzzesi presso l’Accademia delle Belle Arti dell’Aquila (corso speciale), dal 1976 al 1979. Dal 1942 partecipa per invito e per ammissione a numerose rassegne d’arte ufficiali in Italia e all’Estero fra cui: la XXIV Biennale di Venezia, le Quadriennali di Roma VI, VII, VIII, IX: il Maggio di Bari, dal 1955 al 1958:la Permanente di Milano. 1954: il Premio Michetti. dal 1948 al 1962: la Promotrice di Torino, dal 1953 al 1955; la Nazionale d’Arte di Verona. 1959; la Nazionale “Omaggio al Concilio”, Palazzo Venezia, Roma, 1962; l’Arte nel Mezzogiorno d’Italia. Palazzo delle Esposizioni. Roma 1953; la Collettiva della Galleria Roston di New York ,1963 e quella della Casa di Dante a Toronto, 1975; il Premio Sulmona delle Arti, dal 1957 ad oggi e tutte le regionali d’Abruzzo. Ha conseguito premi nazionali ed internazionali. Premiato ufficialmente dal Presidente della Regione Abruzzo con la statuetta d’argento IL GUERRIERO DI CAPESTRANO “Per una vita dedicala all’Arte”. Suoi dipinti figurano in Musei Pubblici al Castello Spagnolo (L’Aquila), Pinacoteca Regionale di L’Aquila (Palazzo dell’Emiciclo), Castello di Nocciano (CH), Museo d’Avalos Vasto. Museo Barbella Chieti, Museo Internazionale d’Arte Sacra Fermo, Museo Internazionale d’Arte Sacra S. Gabriele: lsola del Gran Sasso(Te).Museo Papa Giovanni XXIII Sotto il Monte(BG), Museo dello Splendore-Giulianova (TE), Pinacoteca della Regione Puglia (Bari), Pinacoteca Civica-Pianella (PE), Pinacoteche Comunali di Pescara,.Teramo, Pratola P. e Sulmona, alle Mostre Permanenti del Palazzo della Provincia Sulmona (AQ), Palazzo Colella di Pratola P. (AQ), al Liceo Classico di Sulmona (AQ), a Casoli d’Atri(TE), Museo degli Angeli-San Giuliano(CB), Museo Epicentro-Gala di Barcellona (ME), Museo degli Arazzi-Palazzo Fanzago ( Pescocostanzo-AQ), in raccolte private in Italia. Francia, Svizzera. Olanda, Usa, Jugoslavia. Hanno scritto di lui: A. Bandera – C. Barbieri – C. Baumgarth – F. Bellonzo – E. Bellucci – P.P. Bellucci – M. Biancale – B. Bianchi – R. Biason – A. Bonanni – M. Calabrese – F. Cavallo – S. Cicatelli – A. Civitareale – C. Alicandri Ciufelli – E. Costi – E. Di Carlo – P. D’Andrea – E. Doni – M. Gallian – A. Gasbarrini -O. Giannangeli – G. Giullante – S. Girace – R. Grabsky – V. Guzzi – F. lengo – M. Lucci – M. Lunetta – A. Mancini – M. Magnifici – G. Magrini – L. Marziano – E. Mattiocco – M. Melson – P, Moretti – R. Notte – R. Panza – O. Pelino – G. Piccirilli – M. Portalupi – C’. Ricciardi – G. Rosato -A. Rubini – A. Sardi – P. Scarpa – G. Sciortino – G. Sgattoni – G. Spinelli de Sant’Elena – I.. Strozzieri – P. Tirone – W. Tortoreto – C. Toumarinson – A. Trinchini – Var – M. Venturoli – Von Graefe – F. Zamponini.

“…e pietas nella sua pittura

La vicenda artistica e la correlata (non certo l’adeguata, come appunto si vedrà) fortuna critica di Italo Picini costituiscono un episodio esemplare della tuttora carente, spesso distorta, conoscenza dei percorsi estetici del Novecento da poco concluso. Per non dilatare genericamente il discorso, s’intenderà qui il Novecento italiano, tuttavia nella fondata convinzione che anche altrove la questione debba porsi in termini non molto dissimili.

( Carlo Fabrizio Carli,Critico d’arte)