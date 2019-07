C’è anche la Sulmona-Carpinone fra le ferrovie che vanno tutelate

Sulmona, 3 luglio– “Ieri la commissione Lavori Pubblici e Comunicazioni del Senato ha dato il via libera al disegno di legge che mette in salvo tante ferrovie turistiche e i loro operatori. Un provvedimento atteso in tante aree del paese dove si rischiava di dire addio a tanti servizi di trasporto turistico a tratte storiche, purtroppo equiparate negli ultimi anni a quelle ordinarie a livello legislativo. Tra di esse, ho il piacere di sottolineare che c’è anche la Sulmona-Carpinone, ovvero la transiberiana d’Abruzzo che nel prima semestre del 2019 ha già offerto a circa 12000 turisti i fantastici scenari del nostro appennino, una treno storico irrinunciabile per l’entroterra abruzzese. Pertanto quel servizio andava tutelato a livello normativo, e siamo contenti di esserci riusciti”.Lo ha riferito oggi la senatrice sulmonese Gabriella Di Girolamo(M5S). Una notizia che farà piacere perchè apre sicuramente prospettive interessanti per una infrastruttura turistica di grande importanza e per gli innegabili riflessi che potrà’ continuare ad avere per il nostro territorio. (h.17,30)